大狗靠近女兒吠叫！澳籍男罵「Stupid Bitch」辯：在我國家不算髒話

▲一名澳籍父親帶女兒到公園玩,被謝男飼養的大型犬吠甚至靠近,澳籍男竟脫口罵髒話挨告。(圖/視覺中國)

記者黃宥寧/台北報導

一名澳籍父親帶著女兒到台北市華山公園散步,不料女兒遭謝男所遛的大型犬靠近甚至吠叫,澳籍父親認為謝男沒有妥適管好自己的狗,竟基於公然侮辱犯意以「Hey!Get the fuck out of the way!Stupid Bitch」辱罵謝男。台北地院認為這名父親犯公然侮辱罪,處罰5000元,如易服勞役,以新臺幣1000元折算1日。

事情發生在去年4月17日晚間7時許,陳姓澳籍父親帶著女兒到華山園區散步時,謝男所遛的大型犬隻靠向女兒走甚至吠叫,一時情急的陳男竟出口就罵一連串英文髒話,導致謝男覺得自己被言語侮辱。

陳男辯稱,當天他有請謝男要小心一點,但狗卻仍往女兒方向靠近,他真的相當擔心才會脫口說這串英文髒話,但陳男也強調在他的國家,這樣的行為不違法也不算髒話,反而認為是謝男帶著一隻大狗沒有多留意、卻要他人注意,認為自己的言語是有正當理由。

台北地院認為不因國籍不同而有區別,雖然是謝男所牽引的大狗朝陳男女兒咆哮、靠近所引起,陳男有提醒謝男要留意,縱使得到的回應不如預期,但也不能在公眾場合講出鄙俗且具攻擊性言語,仍觸犯公然侮辱罪,並處罰5000元,如易服勞役,以新臺幣1000元折算1日。

