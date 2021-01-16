鬼滅之刃快閃店台北華山登場！巨型禰豆子萌翻　特製木箱超好拍

▲「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」強勢登陸台北華山。（圖／主辦提供）



記者林育綾／台北報導

《鬼滅之刃劇場版無限列車》在台累積票房達6億，而去年在北中南舉行的「鬼滅之刃全集中路跑」活動及快閃店都人氣爆棚，如今「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店～番外篇～」強勢回歸台北，將帶來全台最大規模、最齊全的周邊，包括日輪刀鑰匙圈、隊服和圍巾、啾太郎吊飾都買得到，還有巨型禰豆子、特製木箱開放入內拍照，1/29起至3/14在華山1914文創園區登場！

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▲目前只在路跑賽道上出現過的「巨型Q版禰豆子充氣偶」也將移至華山。（圖／主辦提供）



此次限定快閃店，開幕首4日也將限量發售7款人氣角色福袋，而販售周邊可說是全台規模最大、品項最為齊全，除了日本直送周邊、熱賣追加的推薦商品，還有30款台灣首發新品，包括鬼滅之刃桌緣公仔、角色圍巾、九柱日輪刀鑰匙圈、惡鬼滅殺夜光T恤、炭治郎郵差包、啾太郎吊飾、禰豆子防水眼鏡袋、木刻鎹鴉萬年曆、紀念款後背包、角色絨毛吊飾、連帽鬼殺隊防潑水風衣⋯等等。

▲炭治郎、禰豆子、善逸、冨岡義勇共4款配色。（圖／主辦提供）

▲「啾太郎絨毛吊飾」超療癒！（圖／主辦提供）

其中「鬼滅之刃角色圍巾」推出了炭治郎、禰豆子、善逸、冨岡義勇共4款配色，材質輕膚柔軟，也能作為披肩使用；而「啾太郎絨毛吊飾」也是此次亮點，第一眼就讓人目不轉睛。

▲「鬼滅之刃絨毛吊飾小浣熊聯名款」也是首次與台灣粉絲見面。（圖／主辦提供）

鬼滅之刃與小浣熊的聯名企劃商品「鬼滅之刃絨毛吊飾小浣熊聯名款」也是首次與台灣粉絲見面，每一款小浣熊都和主角穿著同樣的衣服，從細節處更可看出聯名的巧思，值得整組一起收藏。

▲九柱的「日輪刀造型吊飾鑰匙圈」還附有DIY紙製陳列架，鬼滅迷必收藏！（圖／主辦提供）

「煉獄杏壽郎手機側背包」則讓看完無限列車的人，想起拼命守護重要人的精神；九柱的「日輪刀造型吊飾鑰匙圈」還附有DIY紙製陳列架；另有多款人氣主角的「鬼滅之刃室內地墊」也有九柱大集合。

▲連帽鬼殺隊防潑水風衣也是此次首發新品。（圖／主辦提供）



鬼滅之刃快閃店也特別設計場景裝置，打造拍照熱點！特別把目前只在路跑賽道上出現過的「巨型Q版禰豆子充氣偶」移至華山，高達3公尺；還有炭治郎木製立牌、特製木箱，其中木箱可容納真人，讓觀眾能入內拍照打卡，體驗被哥哥炭治郎背著的感覺。

「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店～番外篇～」

地點：華山1914文創園區中5B鍋爐室

地址：台北市中正區八德路一段1號

日期：2021年1月29日至3月14日（2月11日除夕休館一日）

時間：10:00-18:00

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