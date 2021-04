菲利普親王遺言曝光！病重託付查爾斯3件事　心中仍最牽掛女王

記者詹雅婷/編譯

英國菲利普親王(Prince Philip)9日辭世,據悉他早就得知大限將至,並在2月住院臥病期間,與前來探病的長子王儲查爾斯深情對話,同時託付3件事,包括要在他死後好好照顧女王伊莉莎白二世。

每日郵報引述王室作家羅伯特喬布森(Robert Jobson)說法指出,99歲菲利普親王接受心臟手術住院數週後,便意識到自己已經不太可能完全康復,要求查爾斯王儲到醫院看他。期間,父子倆進行一段深情床邊對話。

▲菲利普親王與查爾斯王儲近年來關係越來越好。(圖/達志影像/美聯社,下同)

據了解,當時菲利普親王向查爾斯王子託付3件事,除了迫切表達希望出院返家度過人生最後這段時光之外,也要求等他離世之後,查爾斯王儲好好照顧身為英國女王的媽媽伊莉莎白二世,同時提點未來應該要如何領導王室。

依據當時外媒所捕捉到的畫面,查爾斯王儲事後離開醫院時,神情哀傷且熱淚盈眶。

#ICYMI: Prince Charles has left a in a London hospital in tears, after visiting his father, the Duke of Edinburgh.



Prince Philip was admitted to hospital on Tuesday after feeling unwell, but Buckingham Palace says it's not COVID-19 related.#6NewsAU #PrincePhilip #PrinceCharles pic.twitter.com/JZYybDChQ1