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菲利普親王遺言曝光！病重託付查爾斯3件事　心中仍最牽掛女王

記者詹雅婷／編譯

英國菲利普親王（Prince Philip）9日辭世，據悉他早就得知大限將至，並在2月住院臥病期間，與前來探病的長子王儲查爾斯深情對話，同時託付3件事，包括要在他死後好好照顧女王伊莉莎白二世。

每日郵報引述王室作家羅伯特喬布森（Robert Jobson）說法指出，99歲菲利普親王接受心臟手術住院數週後，便意識到自己已經不太可能完全康復，要求查爾斯王儲到醫院看他。期間，父子倆進行一段深情床邊對話。

▲▼ 英國菲利普親王、查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲利普親王與查爾斯王儲近年來關係越來越好。（圖／達志影像／美聯社，下同）

據了解，當時菲利普親王向查爾斯王子託付3件事，除了迫切表達希望出院返家度過人生最後這段時光之外，也要求等他離世之後，查爾斯王儲好好照顧身為英國女王的媽媽伊莉莎白二世，同時提點未來應該要如何領導王室。

依據當時外媒所捕捉到的畫面，查爾斯王儲事後離開醫院時，神情哀傷且熱淚盈眶。

儘管菲利普親王與查爾斯王儲過去父子關係不佳，且因已故黛安娜王妃鬧翻，但就在過去這一年當中，2人逐漸親近對方，也在王室未來發展、宗教環境等議題有共識。

知情人士透露，「父子倆都成熟變得柔和，深愛對方且相互尊重關愛，在菲利普親王在世的最後這一年，他們2人的關係是最親密的。」外傳在過去這幾週，查爾斯王儲始終與菲利普親王保持密切聯繫，而6日是他最後一次見到父親。

▲▼ 英國菲利普親王、英國女王、查爾斯王儲夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，菲利普親王上月16日出院後仍病重，臨終前的最後幾日大多在睡夢中度過，少數清醒的時光會將毯子鋪在大腿上曬曬太陽，或是閱讀寫信，穿著襯衫、熨燙平整的褲子和擦得發亮的鞋子，偶爾才會使用輪椅，在離世的那一刻有女王深情陪伴在側。

面對父親辭世，他10日首度面對媒體公開發言，在鏡頭前用「親愛的父親」（dear papa）來稱呼菲利普親王，除了向父親致敬，也感謝外界大眾的關懷。

▼ 查爾斯王儲在鏡頭前用「親愛的父親」來稱呼菲利普親王。 （影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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