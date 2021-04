婚戒藏與菲利普親王秘密！英女王一生貼身收藏　世上還有1人知道

記者葉睿涵/綜合報導

英國菲利普親王(Prince Philip)9日逝世,享耆壽99歲,而他與英女王伊麗莎白二世相守逾70年的愛情故事,也再次成為人們關注的焦點。

▲菲利普親王自結婚以來,一直都是英女王的「力量和支柱」。(圖/記達志影像/美聯社)

據《太陽報》報導,菲利普親王陪伴女王走過了70多個年頭,長期以來,他一直生活在女王的影子下,將一生奉獻給他摯愛的妻子,甘心在伊麗莎白二世身側當一個忠心的「伴駕」。在倆人近74年的婚姻生活中,女王曾多次將菲利普親王稱為自己的「力量和支柱」,也多次感謝對方的貢獻。

▲英女王與菲利普親王當年的婚禮受眾人矚目。(圖/記達志影像/美聯社)

1947年11月20日,當時還未登基的伊麗莎白和菲利普在倫敦的西敏寺教堂舉行婚禮,現場的2000名賓客與通過電視轉播收看的2億多名觀眾,一同見證了這場世紀婚禮。王室專家西薇德(Ingrid Seward)曾透露,在與英女王結婚之時,菲利普親王並沒有錢購買戒指,因此威爾士的人民為他提供了一塊威爾士金塊,倆人的結婚戒指就是用這塊金塊製成的。

