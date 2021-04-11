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婚戒藏與菲利普親王秘密！英女王一生貼身收藏　世上還有1人知道

記者葉睿涵／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Philip）9日逝世，享耆壽99歲，而他與英女王伊麗莎白二世相守逾70年的愛情故事，也再次成為人們關注的焦點。

▲▼英女王婚禮。（圖／記達志影像／美聯社）

▲菲利普親王自結婚以來，一直都是英女王的「力量和支柱」。（圖／記達志影像／美聯社）

據《太陽報》報導，菲利普親王陪伴女王走過了70多個年頭，長期以來，他一直生活在女王的影子下，將一生奉獻給他摯愛的妻子，甘心在伊麗莎白二世身側當一個忠心的「伴駕」。在倆人近74年的婚姻生活中，女王曾多次將菲利普親王稱為自己的「力量和支柱」，也多次感謝對方的貢獻。

▲▼英女王婚禮。（圖／記達志影像／美聯社）

▲英女王與菲利普親王當年的婚禮受眾人矚目。（圖／記達志影像／美聯社）

1947年11月20日，當時還未登基的伊麗莎白和菲利普在倫敦的西敏寺教堂舉行婚禮，現場的2000名賓客與通過電視轉播收看的2億多名觀眾，一同見證了這場世紀婚禮。王室專家西薇德（Ingrid Seward）曾透露，在與英女王結婚之時，菲利普親王並沒有錢購買戒指，因此威爾士的人民為他提供了一塊威爾士金塊，倆人的結婚戒指就是用這塊金塊製成的。

菲利普親王親自參與了女王戒指的設計，他將母親送他的頭飾重新設計成一顆明亮式切割的獨鑽，兩邊有5顆鑽石鑲嵌在鉑金上，因此女王從不取下戒指，將其貼身收藏。結婚戒指的內部也藏有一句秘密銘文。這個秘密已被女王保存70多年，而它究竟寫了什麼一直是個謎，除了女王、菲利普親王和雕刻師外，沒有人知道上面寫著什麼。

▲▼英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲英女王和已故夫婿菲利普親王相守逾70年的愛情被許多人認為是個童話般的故事。（圖／達志影像／美聯社）

菲利普親王的表妹巴特夫人（Lady Myra Butter）在接受英國獨立電視台的採訪時，也對菲利普親王表達高度認可，「沒有人能像菲利普那樣勝任這份工作，他甚至可以說是全心投入於此，菲利普經常站在女王身後一步之遙，但他卻一點也不落後」，因此她認為女王在痛失結縭70多年的丈夫後，「就意味著失去了全世界，這種失落感是難以估計的」。

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