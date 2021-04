英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日低調舉行王室葬禮

▲伊莉莎白女王(Queen Elizabeth II)與亡夫菲利普親王(Prince Philip)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

英國菲利普親王(Prince Philip)於9日逝世,享耆壽99歲。王室將遵照本人遺願,以「王室儀式」的葬禮方式取代國葬,遺體不開放瞻仰,也不鼓勵民眾擺放鮮花,預計會在全國哀悼8天之後,於17日在溫莎城堡舉行葬禮。根據防疫規定,集會人數不得超過30人,王室恐將面臨葬禮參加名單難以抉擇的情況。

根據BBC報導,菲利普親王於9日辭世,英國夏令時間10日中午12時起,英國各地將舉行鳴響禮砲表達悼念之意,包含倫敦、愛丁堡、卡地夫、希爾斯伯勒城堡、直布羅陀,都將以每分鐘1發的速度鳴放41聲禮砲。此外,鑽石號(HMS Diamond)和蒙特羅斯號(HMS Montrose)2艘海上軍艦也將放響禮砲,紀念曾於二戰期間擔任海軍上將的菲利普親王。

根據《每日郵報》報導,英國女王伊莉莎白二世未來至少8天內將不會屢行任何職責,王室也不會批准任何法律,8天過後,王室官方哀悼期將預計持續30天。據了解,菲利普親王靈柩8日晚間被停放於女王居住的城堡,原訂本周末可能會移靈至皇家陵墓阿爾伯特紀念教堂(Albert Memorial Chapel),但隨著王室決定以不公開的形式舉行葬禮,移靈也可能隨之取消。

報導指出,低調的菲利普親王遺願是不舉行國葬,故將改以王室內部儀式的形式舉辦葬禮,可能會訂在17日於溫莎城堡內的聖喬治教堂舉行,但哀悼者可能更少。消息人士指出,幾乎可以肯定任何可能吸引人群聚集的安排都不會進行,因為英國防疫規定,原本計畫有800人參加的葬禮,如今除了神職人員外,最多只能允許30人出席。

據稱,有8位王室高級成員已被選為能代表王室出席儀式的「固定8人」,分別為威廉王子與夫人凱特、愛德華王子與夫人索菲、查爾斯王儲與夫人卡蜜拉、安妮長公主,以及女王伊莉莎白二世本人。

A gun salute marking the death of the Duke of Edinburgh will take place in #Portsmouth this afternoon.



Saluting batteries will fire 41 rounds at one round every minute from midday, and from #RoyalNavy warships. pic.twitter.com/W3h6XqYeNg