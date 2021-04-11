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菲利普親王葬禮30人名單曝光！　威廉、哈利將並肩步行護靈柩

▲▼英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／報導

英國菲利普親王（Prince Philip）9日辭世，享耆壽99歲。受到關注的哈利王子在葬禮當天，將會和哥哥威廉王子並肩同行，有望能讓兩人和解。而受到疫情影響，17日的葬禮的參與人數僅限30人，伊莉莎白女王必須親自決定這份名單，喬治王子等曾孫輩可能不會被排入名單內。

▲▼英國王室成員2017年在白金漢宮觀看閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王室成員2017年在白金漢宮觀看閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》報導，菲利普親王的靈柩將放在由他親自參與設計的Land Rover上，前往溫莎城堡的聖喬治教堂，並由英國皇家海軍陸戰隊、陸海空三軍擔任護柩人員。查爾斯王儲、威廉和哈利王子則會跟在Land Rover後方，他們將並肩步行前進；這也是兄弟兩人闊別一年多以來首度同台，有望能讓他們破冰和解。

▲▼1955年菲利普親王開Land Rover載著伊莉莎白女王。（圖／達志影像／美聯社）

▲1955年菲利普親王開Land Rover載著伊莉莎白女王。（圖／達志影像／美聯社）

菲利普親王的葬禮將在17日舉行，但受疫情影響，除神職人員外，出席葬禮的人數須控制在30人，而伊莉莎白女王必須親自決定這份名單。《鏡報》指出，包含查爾斯王儲在內的四個孩子及其配偶都將出席；另外還有包含威廉、哈利在內的8名孫子也在名單內。

由於凱特王妃有機會成為下一任國王的配偶，因此也會出席，梅根則因有孕在身，確定會待在美國不出席。

▲▼威廉凱特夫婦被爆與梅根不合。（圖／路透）

▲威廉與哈利王子有望破冰和解。（圖／路透）

和女王關係相當良好的表親雅麗珊郡主（Princess Alexandra）、理查王子及其夫人等7人也會受邀。至於女王和菲利普親王的10個曾孫，包含喬治王子、夏綠地公主等人在內，因為年齡皆在10歲以下，所以可能不會出席。

為了能讓王室的更多成員能夠出席葬禮，首相強生已發出聲明表示，當天將不會參與。白金漢宮也在聲明中指出，葬禮不會對外公開，但會透過電視直播。

►終於能回家...英菲利普親王與世長辭！生前「最後願望」曝光
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Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事 

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