「最後時光」超催淚！菲利普親王愛享受暖陽　臨終有女王深情相伴

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國菲利普親王（Prince Philip）經歷流亡的童年，年少時期與伊莉莎白二世相識相戀，結縭73年來總是守著女王身後2步距離的位置，9日與世長辭，享耆壽99歲。他生命最後幾天大多在睡夢中度過，少數清醒的時光會將毯子鋪在大腿上曬曬太陽，臨終時有女王陪伴在側。

▲ 女王伊莉莎白二世與菲利普親王於2017年軍旗敬禮分列式。（圖／達志影像）

《每日郵報》特約編輯、前王室高級記者及八卦專欄作家凱（Richard Kay）透露，菲利普的最後時光有時非常清醒，也享受天倫之樂。《每日電訊報》報導，他生前便堅持在自己的床上死去，臨終時女王一直陪伴在身邊。

若使用拐杖，菲利普可以勉強行走，偶爾才會使用輪椅。一名王室僕人回憶道，當輪椅第一次出現在菲利普的房間，他生氣地喊道，「把那該死的東西移到我看不到的地方！」因此侍從對使用輪椅的提議總是非常小心。

菲利普過去會在每天早晨7點半享用早茶，如今身體狀況不如以往，吃得並不多，端進他房間的食物幾乎不會減少。本週稍早他狀況最為良好的時候，菲利普還可以閱讀與寫信，穿著襯衫、熨燙平整的褲子和擦得發亮的鞋子，請人將椅子搬到室外，坐著欣賞城堡優美的風景，腿上鋪著一條毛毯，在陽光下打盹。他最後的願望便是在家中死去，而非在醫院病床上，9日得以實現。

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