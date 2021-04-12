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LIVE／AZ疫苗12日起擴大接種！　侯友宜帶頭施打

記者楊蕓／新北報導

AZ疫苗接種12日起展開第二波施打，施打對象包括中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者，新北市長侯友宜今天早上8點15分將至新北市立聯合醫院接種，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

侯友宜12日上午前往新北市立聯合醫院接種AZ疫苗，根據流程規劃，8點15分先由新北市立聯合醫院院長項正川說明疫苗施打流程，侯友宜致詞並與參與施打者合照後，先接受媒體聯訪，接著侯友宜將進入診間內接受醫師評估，隨後公開接種疫苗。

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜將赴新北市立聯合醫院接種AZ疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

除了侯友宜，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦12日也將施打疫苗，藉此呼籲符合資格者儘早接種。侯友宜11日受訪時表示，六都誰第一個打沒有多大意義，主要是因為這段時間AZ疫苗的施打率非常不理想，他也說過若疫苗施打率不理想時，「首長有責任率先施打。」

侯友宜強調，每一個要打仗的人，必須要先學會保護自己，縣市長是地方防疫指揮官，「必須身先士卒，沒有退避的理由」，他也期待因為縣市長的施打，防疫人員、民眾都能提高施打率，保護自己也保護別人。

至於是否擔憂副作用？侯友宜10日受訪時說，既然是必然發生的事情，所以在決定施打之前就要了解AZ疫苗的可能副作用，坦然的面對、接受，也希望民眾在整個施打過程當中，能夠有多一點認知，大家全力團結施打疫苗。

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