列車被大火圍攻「逼停」　高溫延燒車窗...乘客差點被悶烤

記者任以芳／綜合報導

黑龍江齊齊哈爾一列火車行駛至富裕縣境內，發生驚險事件。因為路側兩旁蘆葦塘起火，猛烈火勢燒烤列車車廂，一度無法前進，旅客被滯留在車上等待。根據目擊者描述，「列車員叫我們車窗遠一點，火實在很大，一直往火車這邊燒，玻璃烤的特別熱。」

《北京日報》報導指出，這起事件發生10日上午，一列由北京開往黑龍江齊齊哈爾的K382次列車，被道路上的大火逼停。當時火車行駛至富裕縣境內，蘆葦塘不明原因起火，一開始只是小小火苗，不到十分鐘時間燒成熊熊大火，延燒到軌道兩側，列車一度停駛。

▲黑龍江某軌道邊起火，差點燒到火車。 （圖／記者 翻攝 漩渦視頻）

車上乘客表示，「火車在正常行駛過程中，突然停了下來，當時火苗在窗外翻騰，車廂被烤得發熱。 看到有很多黑煙濃煙。」過了一會兒這火燒過來，車窗玻璃被烤得特別熱，列車員緊急通知，離車窗遠一點！

許多乘客沒看過車窗外大火風景，燒了至少半小時，消防人員趕到現場滅火。目擊者說， 「火車開走的時候，大火還在旁邊繼續往前燒，大約開車幾分鐘後，其他消防車陸續就過來了。」

針對這起意外，黑龍江鐵路部門立即啟動應急預案，暫停向該區段發出列車。經黑龍江省富裕縣牧場消防隊及時全力撲救，15時50分線路兩側明火撲滅，無人員傷亡及鐵路行車設備財產損失。

▼火車開走時，兩旁還有火勢。（圖／記者 翻攝 漩渦視頻）