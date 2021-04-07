「恐慌症人妻」求換位遭拒　暖男一聽秒讓「車頭走到車尾」

▲一名患有恐慌症的人妻在臉書表示，遇到好心網友讓位，讓她相當感激。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

有時多一點的同理心，就能讓被幫助的人感到無比的溫暖。一名人妻在臉書社團表示，自己因較晚購買台鐵的車票，於是在回程的車程中無法與丈夫坐在一起，這讓患有恐慌症及幽閉恐懼症的她感到相當困擾，好在最後有一名好心的旅客願意與她換位，才讓她得以與丈夫坐在一起，暖心的舉動也令她相當感激。

這名人妻5日在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示當天她與丈夫要一日往返高雄及台東，結果因太晚訂票，導致只有到台東的車程能與丈夫坐在一起，回程時2人則是隔了7個車廂，於是她先是跟1車的乘客溝通，但因距離太遠而遭到拒絕。

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▲女網友發文感謝這名暖男的貼心舉動。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

原PO表示，本不抱太大希望的她後來又去詢問了8車的另一名乘客，想不到這次對方一口就答應了，當場就提著大包小包的行李箱下車步行到1車，讓她感到相當暖心，在文中感謝「非常非常感謝你，救贖了一個有恐慌症及幽閉恐懼症的我，讓我能安定心神跟丈夫坐在一起，不然在這段隧道多又長的旅途不知道會有什麼突發狀況。」並直指對方貼心讓位的背影是「這輩子看過最帥氣的背影。」

▲人妻曬出車票，顯示回高雄的車程她坐在1車。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

原PO也在文末提到，即使對方不一定看得到，但她還是充滿感激。暖心的文章曝光後，瞬間吸引不少網友討論，紛紛表示「陌生人願意這樣大包小包換車廂，真的很暖心」、「密閉恐慌真的需要熟人在身旁才能感到安心，我能懂你的感受，那位善舉人士真的很棒，加油」、「很溫暖的人」、「記得下次幫助一樣需求的人」。