罹難者「遭擠壓難辨識」家屬急尋不著　警：這名字我登記過

▲太魯閣號出軌1名罹難者難辨認身份，家屬焦急找人，林姓警員回憶告知「我登記過」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

太魯閣號408次列車，在2日上午撞上工程車出軌，最嚴重的6至8節車廂在7日脫離軌道，鐵路警察在案發時協助搬運多具遺體，1名警員回憶，當時協助登記罹難者隨身證件，發現1名焦急的家屬找黃女，隨即反應「這我登記過」，第一時間協助家屬找到親人遺體。

太魯閣號出軌意外釀50人身亡，鐵路警察局第一時間派人前往協助，其中1名台北分局偵查隊偵查佐林志隆第一時間抵達現場，逐一登記從車廂送出來的屍袋，並逐一拍照、搜查罹難者身份證件予以登記，林坦言「從警以來第一次處理這麼多遺體」。

林表示，事後轉往花蓮殯儀館協助採集家屬DNA，前來認屍的家屬無不痛哭失聲，林除了緊急告知流程也不斷安慰家屬，並在現場發現1名焦急找人的家屬，林一聽名字馬上反應「這個名字我有印象」，隨即帶著家屬找到黃女遺體。

罹難的黃女因在事故中遭到嚴重擠壓，外觀已經難以辨認，造成家屬在照片區難以尋找，最後透過林的記憶，替家屬在第一時間找到黃女的遺體。黃女遺體事後已由家屬領回。

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