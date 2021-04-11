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彰化物產新鮮直送　林姿妙、王惠美兩縣長攜手行銷綠博彰化物產館

▲▼彰化物產新鮮直送，11日宜、彰縣長攜手行銷綠博彰化物產館。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲彰化物產新鮮直送，11日宜、彰縣長攜手行銷綠博彰化物產館。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2021宜蘭綠色博覽會首次邀請到彰化縣、新北市及花蓮縣共襄盛舉，其中，彰化縣以「彰化物產館」為館區主題，希望將彰化縣最優質、新鮮的農特產品直送給來訪綠博的遊客，11日彰化縣長王惠美更親自北上，與宜蘭縣長林姿妙合體行銷綠博，並拍賣彰化縣最受歡迎且高CP值的五項商品，另林姿妙更加碼贈送五種宜蘭縣最優質的農特產伴手禮給得標民眾。

▲▼彰化物產新鮮直送，11日宜、彰縣長攜手行銷綠博彰化物產館。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜彰縣長攜手行銷綠博彰化物產館，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭與彰化皆是以農立縣，農漁畜產品相當豐富且知名，為了讓各地遊客不需跑到中南部就能買到最新鮮直送的彰化物產，本次綠博特別邀請彰化在「潮農聚落」策展並銷售縣內最優質的特色物產。

同時，也希望未來與彰化有更多農業推廣交流的機會，為兩縣農業與農友創造更多互利雙贏的機會。此外，宜蘭綠色博覽會也為彰化縣規劃夥伴縣市週活動，凡彰化縣民在4月10日至4月16日持身份證明文件，不分平假日一律比照宜蘭縣民只要100元即能入場，歡迎彰化鄉親攜家帶眷一同來綠博。

彰化縣長王惠美則指出，今（2021）年是彰化縣第一次參與綠博活動，彰化縣政府規劃許多超值優惠促銷方案，凡4月11日至17日到彰化物產館消費滿599元，可獲得一次抽獎機會，獎品為彰化最夯的行程「芳苑海牛」體驗400元抵用券。另館內消費滿299元即贈送隨手零嘴包，滿999元再加碼送設計款帆布袋。

▲▼彰化物產新鮮直送，11日宜、彰縣長攜手行銷綠博彰化物產館。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

此外，4月24日至25日還有農夫市集，由彰化小農團隊親自北上為北部民眾新鮮直送，歡迎大家把握機會多多選購，共同支持在地小農。

王惠美更說，本次來訪綠博除行銷彰化優鮮，也誠摯邀請北部鄉親7月31日至8月1日到彰化縣參與最獨一無二的王功漁火節活動盛會。

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