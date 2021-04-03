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社會 社會焦點 保障人權

搜救隊進太魯閣見人間地獄　身首異處、上下半身分離、肢體破碎

記者游芳男／宜蘭報導

「比普悠瑪蘇澳翻車還慘」台鐵太魯閣出軌後，第一時間支援趕到的宜蘭搜救隊，入隧道爬車頂進車廂，看到的是「人間地獄慘狀」不幸罹難的乘客們身軀是被椅子層層擠壓一起，有的身首異處、上下半身分離、破碎屍塊與臟器四散…

▲▼宜蘭搜救人員第一時間，在出軋的太魯閣變形嚴重的第4、5、6節車廂，救出重傷1女（上圖）及11名OHCA乘客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭搜救人員第一時間，在出軋的太魯閣變形嚴重的第4、5、6節車廂，救出重傷1女（上圖）及11名OHCA乘客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

台鐵太魯閣出軌釀重大傷亡，30名宜蘭搜救援人員第一時間趕到，即帶著破壞剪等機具進隧道，分批架梯上車頂再進入第4、5、6車廂內，宜蘭搜救人員看到的擠壓變形扭曲破碎嚴重的車廂空間，不幸罹難的乘客們身軀是被椅子擠壓一起，有的乘客是身首異處、上下半身分離、破碎屍塊與臟器四散等。

▲▼宜蘭搜救人員第一時間，在出軋的太魯閣變形嚴重的第4、5、6節車廂，救出重傷1女（上圖）及11名OHCA乘客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭搜救隊員說：「比普悠瑪蘇澳翻車還慘」隧道內漆黑、變形車廂內或車底空間狹小，讓救援十分困難，但他們盡全力利用相關救難器材，將罹難的乘客們身軀一一與椅子等車體物品拉開，並將四散的破碎屍塊與臟器一一集中。

▲▼宜蘭搜救人員第一時間，在出軋的太魯閣變形嚴重的第4、5、6節車廂，救出重傷1女（上圖）及11名OHCA乘客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭搜救隊最後在第4、5、6車廂共救出重傷1女及11名OHCA乘客，完成第一梯次救援任務後，在2日傍晚，他們再進入第1、2、3車廂車底，完最後一次的搜救任務，後來才帶著沈重心情連夜趕回宜蘭。

▲▼宜蘭搜救人員第一時間，在出軋的太魯閣變形嚴重的第4、5、6節車廂，救出重傷1女（上圖）及11名OHCA乘客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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