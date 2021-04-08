小燕鷗巡守隊出任務　林姿妙與利澤國小300師生淨灘護海洋

▲▼小燕鷗巡守隊出任務，8日宜蘭縣長林姿妙與利澤國小師生等300人淨灘守護海洋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府8日在五結利澤沙丘海岸舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，在林務局羅東林管處與無尾港文教促進會的協力合作之下，宜蘭縣長林姿妙縣長帶領300名利澤國小師生以及認同海洋保育理念的夥伴商家共襄盛舉，身體力行守護海洋。

小燕鷗巡守隊出任務，宜蘭縣長林姿妙表示，縣府從2020年開始推動小燕鷗巡守隊淨灘活動，透過發行淨灘限定的海洋貨幣，希望招募更多學校、民眾及商家響應淨灘及減塑行動，一同守護海洋生態資源永續。

為喚起宜蘭民眾的海洋保育意識，致力實踐守護海洋工作，縣府除舉辦淨灘活動之外，也著手招募各界加入小燕鷗巡守隊志工行列，進行小燕鷗保育及海岸環境維護的第一線工作。每年4月到8月小燕鷗來到宜蘭海岸線及出海口繁殖的季節，縣府會在宜蘭沿海海灘針對小燕鷗繁殖區域設置警示，縣府希望號召更多有志一同的志工夥伴，執行巡視維護以及導覽解說，傳遞正確的保育觀念。

近300位師生與夥伴商家8日化身小燕鷗巡守隊，一同撿拾海灘上的塑膠瓶罐、垃圾等等，期望還給海洋乾淨的環境。縣府指出，此次活動目的為扎根學齡兒童的海洋保育意識，透過淨灘活動及環境教育課程形式，讓學童認識海洋野生動物及暸解海洋生態危機，進而體認海洋保育的重要性，而身體力行守護海洋。

同時，海洋貨幣的發行邁入第2年，縣府改版推出以小燕鷗為主題的木質雷雕貨幣，以詼諧生動的設計刻劃小燕鷗的各種形象，同時保有物種特徵富教育意義，參與淨灘民眾可以帶回海洋貨幣收藏留念，也可憑海洋貨幣至認同海洋保育理念、自發響應減塑行動的的夥伴商家消費。

今（2021）年新加入的夥伴商家有莢麵包、飛魚食染（宜蘭店）、飛魚食染（冬山店）、木予田商行等商家，縣府期待未來能有更多的企業、商家加入小燕鷗夥伴商家行列，讓守護海洋成為宜蘭人的共識。

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