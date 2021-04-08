　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小燕鷗巡守隊出任務　林姿妙與利澤國小300師生淨灘護海洋

▲▼小燕鷗巡守隊出任務，8日宜蘭縣長林姿妙與利澤國小師生等300人淨灘守護海洋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼小燕鷗巡守隊出任務，8日宜蘭縣長林姿妙與利澤國小師生等300人淨灘守護海洋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府8日在五結利澤沙丘海岸舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，在林務局羅東林管處與無尾港文教促進會的協力合作之下，宜蘭縣長林姿妙縣長帶領300名利澤國小師生以及認同海洋保育理念的夥伴商家共襄盛舉，身體力行守護海洋。

小燕鷗巡守隊出任務，宜蘭縣長林姿妙表示，縣府從2020年開始推動小燕鷗巡守隊淨灘活動，透過發行淨灘限定的海洋貨幣，希望招募更多學校、民眾及商家響應淨灘及減塑行動，一同守護海洋生態資源永續。

為喚起宜蘭民眾的海洋保育意識，致力實踐守護海洋工作，縣府除舉辦淨灘活動之外，也著手招募各界加入小燕鷗巡守隊志工行列，進行小燕鷗保育及海岸環境維護的第一線工作。每年4月到8月小燕鷗來到宜蘭海岸線及出海口繁殖的季節，縣府會在宜蘭沿海海灘針對小燕鷗繁殖區域設置警示，縣府希望號召更多有志一同的志工夥伴，執行巡視維護以及導覽解說，傳遞正確的保育觀念。

▲▼小燕鷗巡守隊出任務，8日宜蘭縣長林姿妙與利澤國小師生等300人淨灘守護海洋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

近300位師生與夥伴商家8日化身小燕鷗巡守隊，一同撿拾海灘上的塑膠瓶罐、垃圾等等，期望還給海洋乾淨的環境。縣府指出，此次活動目的為扎根學齡兒童的海洋保育意識，透過淨灘活動及環境教育課程形式，讓學童認識海洋野生動物及暸解海洋生態危機，進而體認海洋保育的重要性，而身體力行守護海洋。

同時，海洋貨幣的發行邁入第2年，縣府改版推出以小燕鷗為主題的木質雷雕貨幣，以詼諧生動的設計刻劃小燕鷗的各種形象，同時保有物種特徵富教育意義，參與淨灘民眾可以帶回海洋貨幣收藏留念，也可憑海洋貨幣至認同海洋保育理念、自發響應減塑行動的的夥伴商家消費。

▲▼小燕鷗巡守隊出任務，8日宜蘭縣長林姿妙與利澤國小師生等300人淨灘守護海洋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

今（2021）年新加入的夥伴商家有莢麵包、飛魚食染（宜蘭店）、飛魚食染（冬山店）、木予田商行等商家，縣府期待未來能有更多的企業、商家加入小燕鷗夥伴商家行列，讓守護海洋成為宜蘭人的共識。

▲▼小燕鷗巡守隊出任務，8日宜蘭縣長林姿妙與利澤國小師生等300人淨灘守護海洋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►搜救隊進太魯閣見人間地獄　身首異處、上下半身分離、肢體破碎

►座椅與人相疊！太魯閣第8車廂傷者：多人沒呼吸...還有好多小孩

►碰的好大一聲！車內很混亂…太魯閣第7車廂台東母女幸運輕傷

►這顆小圓球既美又聰明！Apple HomePod mini特價2890元　聽音樂、接電話都行

ET快訊
「保護乘客到最後」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了
快卸載！「免費看Netflix」惡意App　竊取手機信用卡資
法國菁英為愛來台魂斷太魯閣　古查爾家屬抵現場哀戚相擁
發票中200元店員一句「這是千萬」　他嚇到：心臟快停
金正賢、徐智慧爆熱戀1年！　D社拍到重要畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東里港大型車輛多　里警貼心送長輩交安文宣保平安

小燕鷗巡守隊出任務　林姿妙與利澤國小300師生淨灘護海洋

多次走失被警尋回拒回家　8旬翁：我太太「囉哩巴說一大堆」

電話傳來女兒悽慘哭泣　父衝銀行急匯65萬贖款警喊卡保住退休金

發送災防告警細胞廣播服務CBS演練訊息　民眾收到訊息勿驚慌

珍藏回憶存手機弄丟好心急　林邊警半小時通知領回…展現高效率

女子半夜就醫途中突休克　警鳴笛開道5分鐘即刻救援

超暖大隊接力賽！全場衝刺「只為她」　網友感動熱淚

快訊／花蓮21:19規模4.9地震　最大震度4級、新北市1級

認識穆斯林文化齋戒月　新北市圖推體驗嚐鮮「開齋飯」

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

屏東里港大型車輛多　里警貼心送長輩交安文宣保平安

小燕鷗巡守隊出任務　林姿妙與利澤國小300師生淨灘護海洋

多次走失被警尋回拒回家　8旬翁：我太太「囉哩巴說一大堆」

電話傳來女兒悽慘哭泣　父衝銀行急匯65萬贖款警喊卡保住退休金

發送災防告警細胞廣播服務CBS演練訊息　民眾收到訊息勿驚慌

珍藏回憶存手機弄丟好心急　林邊警半小時通知領回…展現高效率

女子半夜就醫途中突休克　警鳴笛開道5分鐘即刻救援

超暖大隊接力賽！全場衝刺「只為她」　網友感動熱淚

快訊／花蓮21:19規模4.9地震　最大震度4級、新北市1級

認識穆斯林文化齋戒月　新北市圖推體驗嚐鮮「開齋飯」

父母離婚棄養！3未成年弟妹「只靠20歲長姊」　她不堪重負走絕路

土耳其鑲金椅子是男性特權　歐盟第一女主席：那我呢？

阿根廷新恐龍「曾稱霸南美」！激似暴龍　怪奇命名被酸爆

瑤瑤曬黑長怎樣？ 「實測結果出爐」本尊笑瘋：真的像薔薔

在地人揭李義祥「私下真面目」！工程界地位曝光…他痛批冷血2關鍵

「工藤新一」人氣旺　陸服飾、健身器材業爭奪搶註冊商標

孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩

柯文哲稱「低薪事多是貪污溫床」　侯友宜：任何情況都不允許

「保護乘客到最後！」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了

無薪假大減1072人　勞動部：剛好協商期限到、下期恐再增加

地方熱門新聞

同學牽全盲生跑完全程　網友感動

即／花蓮21:19規模4.9地震　初判震度4級以上

生技業採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢

女子半夜就醫途中突休克　警鳴笛開道5分鐘救援

新北無償授權童軍教育手冊供台東使用

平溪紫東社區推賞火金姑半日遊

CBS演練訊息民眾收到訊息勿驚慌

電話傳來女兒悽慘哭泣　父衝銀行急匯65萬贖款警喊卡

蒜頭產量減3成！產地溼蒜頭價格攀高

珍藏回憶存手機弄丟好心急　林邊警半小時通知領回

台中工地節水　保24座石岡水壩地下水

認識穆斯林文化　新北市圖推嚐開齋飯

阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

停水２天！台水：馬達乾燒有撇步

更多熱門

相關新聞

墜軌畫面曝！宜蘭男見火車進站緩移月台邊

墜軌畫面曝！宜蘭男見火車進站緩移月台邊

宜蘭中里火車站6日下午3時許發生一起落軌事件！一名72歲沈姓老翁於台鐵4184次區間車進站時掉落軌道，當場被捲入火車底，嚇壞一旁目擊乘客及站務人員，所幸人經救治過後已無大礙。稍早墜軌畫面也曝光。

即／宜蘭中里車站男子落軌　送醫救治中

即／宜蘭中里車站男子落軌　送醫救治中

天龍國劫匪礁溪盲搶　派出所對面銀樓試戴8錢金鍊逃

天龍國劫匪礁溪盲搶　派出所對面銀樓試戴8錢金鍊逃

遊客爆量！清水地熱　車總量管制

遊客爆量！清水地熱　車總量管制

首間「遊艇造型星巴克」4／1開幕

首間「遊艇造型星巴克」4／1開幕

關鍵字：

宜蘭利澤國小小燕鷗巡守隊

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

台南自強號擦撞行人　警消救援

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

李千那認愛是元介！男方見過小孩

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面