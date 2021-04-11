高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」　王浩宇：傷害民進黨支持者

▲蔣萬安、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜和國民黨立委蔣萬安，10日中午受邀參加友人咖啡廳開幕，先到的高嘉瑜帶蔣萬安參觀內部，還脫口喊「未來市長」，讓蔣萬安一陣尷尬。對此，民進黨前議員王浩宇看不下去，嗆怒「太傷害民進黨支持者的情感了」。

2018年姚文智代表民進黨競選台北市長。一次造勢大會上，同黨市議員、候選人登台力挺，但有眼尖網友發現，姚文智振臂高喊，後面的高嘉瑜表情多變，一下嘟嘴一下又翻白眼，意外成為造勢晚會上的焦點，還被網友截圖做成表情包。不過，高嘉瑜中途消失，也被姚文智當2萬選民面前公審，高嘉瑜解釋剛好想上廁所，至於白眼，是在做眼球運動。



▲姚文智在2萬人面前公審高嘉瑜，台下支持者也高喊高嘉瑜下台。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，下同）



對於高嘉瑜在10日脫口喊蔣萬安「未來市長」，王浩宇11日在臉書表示，當初對自己人嘟嘴、白眼，現在對外人卻是好話說盡，連未來市長都出來？「我可以體諒高+<><的選區藍綠各半，確實有討好中間、淺藍選民的必要，但這樣發言真的太傷害民進黨支持者的情感了。台北市長雖然很難，但民進黨絕對不能放棄。特別是，都是自己人，真的別再落井下石了好嗎？」