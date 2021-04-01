愚人節！高嘉瑜宣布明年4月北流開唱　「幾號開賣」釣出本尊回應

▲高嘉瑜宣布明年愚人節在北流開演唱會。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者蘇晏男／台北報導

今天是愚人節，以「敢唱」聞名政壇的民進黨立委高嘉瑜，1日透過臉書宣布將於明年的4月1日在台北流行音樂中心（北流）舉辦演唱會，沒想到真的有數名網友留言力挺，敲碗問「幾號開賣？」

高嘉瑜1日下午於臉書先是寫道，「今天是宣布辦演唱會的好日子，明年4月1日我們北流見，不見不散」，接著再於文末「瑜人結快樂」，並放上一張在北流場內留影的燦爛笑容照。

不過，即便開演唱消息是愚人節玩笑，但消息一出，短短40分鐘就有2504個讚，169則留言。其中有數名網友仍非常捧場詢問「幾號開賣？」、「哪裡買票？ 先來預購」、「要排隊買票嗎？」，其中一則留言更引來高嘉瑜回應，「文湖國小免票進場」。

另外也有網友打趣表示，「演唱會一定大賣啊」、「等什麼明年，現在就唱」、「以得票數來看該選小巨蛋」、「記得提早賣預售票，我相信一定會有很多人搶一波，+魚的歌聲比咖啡還要提神」。

自認超會唱歌的高嘉瑜多次受邀在活動上大展歌喉，知名翻唱歌曲包括《煎熬》、《隱形的翅膀》等，不過因其獨特的音準，被外界戲稱「港湖胖虎」。先前，高嘉瑜曾在知名歌手潘越雲面前大唱《煎熬》，潘越雲聽完後則表示，「不是一般人可以唱得到的」。

▼高嘉瑜回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）