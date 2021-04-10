高嘉瑜技能+1「幼幼台姐姐帶動唱」　小朋友崩潰喊：好聽…

記者蔡文鈴／台北報導

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，近期還被發現兼職「啦啦隊員」，這次她當起「幼幼台姐姐」，在活動中心舞台上賣力演出帶動唱，表演結束後小朋友用「尖叫聲」回應給予支持。

高嘉瑜10日在臉書PO出一段帶動唱的影片，你們都不知道我有多辛苦，不僅要兼職跳啦啦隊，還要兼職一日店長，還得當帶動唱的幼幼台姐姐；她自嘲，綵衣娛親、多才多藝、什麼都要略懂。

影片中，一群小朋友開心的在舞台下看「嘉瑜姐姐」表演，高嘉瑜一開口就高唱《學貓叫》，跟著節奏左右跳動，小朋友在原地跟著揮手跳。表演結束後，高嘉瑜大讚小朋友好棒，還問大家嘉瑜姐姐跳得好嗎？唱得好不好聽？小朋友熱情的用尖叫拍手回應「好聽」。

不少網友留言，「被政治耽誤的幼稚園老師」、「小朋友好辛苦」、「斜槓是趨勢！嘉瑜超強」、「嘉瑜選市長」、「要不要教他們唱歌」、「被立委耽誤的搞笑藝人」。

高嘉瑜日前被網友發現，撞臉味全龍啦啦隊員小映，更自嘲「隱藏技能曝光、不只會唱歌」，不少網友熱議「真的有像」、「被歌喉耽誤的啦啦隊員笑死」、「面臨財務危機，被迫兼差打工」、「哈哈那個神韻真的有像欸」、「斜槓立委呀」、「唱首歌來聽就知道了」。

▼高嘉瑜到活動中心帶動唱，小朋友尖叫大喊好聽。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



▼味全龍啦啦隊員小映撞臉民進黨立委高嘉瑜，引發網友熱烈討論。（合成圖／翻攝小映臉書、記者屠惠剛攝）

