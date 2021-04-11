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海軍新型兩棲船塢運輸艦命名「玉山艦」　蔡英文13日主持下水典禮

新型兩棲船塢運輸艦安龍　再創國艦國造新里程　　

▲新型兩棲船塢運輸艦安龍。（圖／國防部提供）　　

記者蕭羽耘／台北報導

海軍新型兩棲船塢運輸艦13日舉行命名，以及下水典禮，屆時由總統蔡英文親自主持；兩棲船塢運輸艦以台灣最高峰玉山為概念，命名「玉山艦」、舷號為「1401」。

新型兩棲船塢運輸艦在民國108年5月6日開工後，依計畫進程已達豎桅條件，即將進入第3階段下水工程。海軍司令部指出，「新型兩棲船塢運輸艦」是依據作戰需求所設計建造的新型兩棲作戰艦艇，可執行兩棲作戰丶人員運輸丶物資運補丶災害防救及人道救援等任務。

玉山艦具備防空及防衛武器，甲板可停放2架直升機，未來將成為馳援、收復東沙島及南沙太平島的重要戰力。

排水量部分則為1萬噸，艦身長度為153公尺、續航力達到7000浬；艦上武器配備有艦射型「海劍二」防空飛彈系統，以及76快砲、方陣快砲及小口徑火砲；另在艦上可搭載的各式載具，包含LCU、LCM等兩棲登陸艇，AAV7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車機。

海軍快速人員運輸艦過去以單字「山」名命名。 如：天山、玉山、壽山等，具有紀念性的艦名會重複使用。「玉山艦」曾為1965年海軍131艦隊的快速運輸艦（PF-32)的艦名；而中國大陸共軍也有舷號944的玉山號登陸艦。

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