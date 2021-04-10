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阿帕契直升機進駐台東豐年機場　國防部：盼年底前能招標

▲▼漢光34號演習,漢光演習,AH-64E阿帕契攻擊直升機,陸軍阿帕契直昇機,陸軍航特部。（圖／記者李毓康攝）

▲AH-64E阿帕契直升機。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中共對我國軍事威脅遽增，國軍考量戰略需求，陸軍航特部有意將AH-64E阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機輪駐台東豐年機場，消息傳出後卻引發地方反彈。根據國防部最新預算解凍報告，陸軍今年仍編列相關預算，同時持續爭取台東居民支持，若獲得共識，盼能在今年底前辦理豐年機場基地工程招標作業。

為解決旋翼機訓練空域飽和、飛機儲位不足等問題，陸軍自2019年規畫在台東豐年機場新建飛機停放及維修機棚2座，全案期程自2019年至2023年，但消息傳出後，卻引發地方反彈，呼籲軍方應另覓地點。

對此，國民黨立委馬文君、江啟臣等人日前在審查國防部年度預算時，就質疑「陸航豐年基地設施新建工程」的執行進度拖延一年，並且提案凍結相關預算，要求國防部說明。

根據國防部近日送交立法院的預算解凍報告，陸航豐年基地新建工程於2019年5月完成委託技術服務決標，但台東地方首長、民意代表考量旋翼機進駐訓練後，產生噪音將影響居住品質，因此反對新建。

國防部說明，陸軍為兼顧國防安全、爭取民意共識，當時即通知得標廠商暫緩執行，是本案進度落後的主因。

根據解凍報告，航特部表示，為滿足旋翼機進駐訓練目標，等到獲得民意共識後，將加速啟動全案細部設計核定及執行，希望能於今年底前辦理工程招標作業。

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