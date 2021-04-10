共機連續擾台8天　2架空警500等戰機進入西南空域遭驅離

▲共機空警500。（資料照／國防部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

共機連續擾台第8天！國防部10日發布即時軍事動態，共軍派遣4架次軍機進入我西南空域。資料顯示，今有1架次運-8遠干機、1架次運-8技偵機、2架次空警-500機進入我西南空域，我空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

截至今日，共機4月以來共擾台8次，分別是4月3日的運8反殲潛機1架次；4月4日運8技偵機1架次；4月5日運8反潛機1架次、空警500機1架次、殲16機4架次、殲10機 4架次；4月6日殲-16機2架次、空警-500機1架次、運-8技偵機1架次；4月7日殲-10機8架次、殲-16機4架次、運-8反潛機1架次、空警-500機2架次；4月8日運-8反潛機2架次；4月9日殲-10機4架次、殲-16機4架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500機1架次；4月10日運-8遠干機1架次、運-8技偵機1架次、空警-500機2架次。

據統計，今年已累計208架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機，3月累計65架次，4月累計48架次。

▼共機4月10日擾台。（圖／國防部提供）

