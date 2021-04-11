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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投不是投票是討論　柯文哲：年輕人帶頭搞意識形讓人不高興

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市議員苗博雅9日於議會質詢問市長柯文哲「是否同意核四商轉發電？」遭柯粉與民眾黨出征，苗博雅反擊「雙重標準」，柯文哲今天在雲林指出，年輕人帶頭搞意識形態，真的讓人很不高興。

柯文哲受訪表示，其實是這樣，公投不是投票是討論，我個人傾向不蓋，但是要先講，不蓋之後後面要怎麼收場，因為核電停掉還是佔台灣12％的電量，還有另外一點，核四到現在已經花了2千8百50億一度電都沒有發，到時候要結算到底臺電的財務要怎麼理。

▲柯文哲今在雲林受訪表示，公投不是投票是討論，我個人傾向不蓋，但是要先講，不蓋之後後面要怎麼收場。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲柯文哲今在雲林受訪表示，公投不是投票是討論，我個人傾向不蓋，但是要先講，不蓋之後後面要怎麼收場。 （圖／記者蔡佩旻攝）

柯文哲接著說，當醫生、當社運人士可以每天亂講話，但執政的時候必須更謹慎思考，錢要怎麼解決，停掉之後要怎麼處理善後，這個都要講清楚，不是每天搞意識形態。

柯文哲話鋒一轉指出，他很討厭搞意識形態，年紀輕輕地帶頭搞意識形態，「年輕人帶頭搞意識形態，他真的很不高興」

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