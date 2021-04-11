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阮劇團超狂田調！進警察群組問事、深入屠宰場「從此不敢吃豬」

▲▼阮劇團《十殿》劇照。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

▲阮劇團《十殿》為了劇作進行深入田野調查，了解工地現場、工安事宜等。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

記者林育綾／嘉義報導

「嘉義製造」的阮劇團成團至今18年，耗時2年交出里程作《十殿》，堪稱史詩級台語劇作，即將登上北中南三館國家級劇院！故事改編台灣5大奇案，創作期間為了深入田野調查，團員們還集體參觀屠宰場，有些人到現在都不敢吃豬；甚至也直接進警察群組問事情，就是希望田調更扎實、作品能更完整、真實呈現。

阮劇團獲得「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」支持，帶來史詩級台語劇作《十殿》，日前4/8、4/9搶先在嘉義表演藝術中心進行試演，緊接4/16起在國家戲劇院正式演出。阮劇團團長暨導演汪兆謙曾說，文化或藝術團體向來在台灣生存不易，而作為一個誕生於嘉義的劇團，不但能在這裡生存下來，甚至獲得當地的養分創作，某程度也翻轉了台灣的城鄉關係。

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▲▼阮劇團《十殿》劇照。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

▲《十殿》此次有充分時間田調、創作、預演。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

汪兆謙表示，非常感謝嘉義這塊土地的支持和栽培，彷彿有強大的後盾，讓藝術家能充分發揮；尤其這次在三館共製計畫下，有很長的時間進行田野調查，後續又長達半年探索、測試劇本，更有「一整個月」的時間在嘉義表演藝術中心搭台、排練、預演，不像往常所有表演團體通常都是首演前3天才能搭台，每次都像是「擲骰子」般命運開獎，這次能夠有時間好好準備，讓演出更成熟穩定，再正式走入劇場，是非常幸福的一件事。

▲▼阮劇團《十殿》劇照。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

▲《十殿》此次有充分時間田調、創作、預演，讓作品更成熟再端到觀眾眼前。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

《十殿》花了相當多功夫在進行田野調查，為了讓表演更貼近真實，盡量深入去各種現場，例如訪問移工團體、了解工地、工安事宜；甚至團員們一起拜訪屠宰場，據部分演員透露，在那裡聞到非常濃厚的腥味，離去後彷彿「口舌都還殘留氣味」，有些人去過之後「到現在都還不敢吃豬肉」。而編劇吳明倫也說，雖然事先有透過網路看影片，但實際親睹除了明白更多差異，仍有很強烈的震撼感。

汪兆謙還透露，因為劇情需求想更瞭解警察等職業，也認識了一些在地警察，尤其為了讓服裝及徽章等更為精確，還直接到「警察群組」問事情，而許多警察前輩們也紛紛熱情回應、給意見。這些資源都是由於在嘉義深耕，獲得許多貴人的幫助，才讓田調更扎實。

▲▼阮劇團《十殿》劇照。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

▲▼《十殿》故事從1990年橫跨至2021年。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

▲▼阮劇團《十殿》劇照。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

《十殿》全劇分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉2齣戲，總共10個故事、全長5小時，而2部戲互為因果表裡關係，可以看作是同一齣戲，也能看作是不同的2齣戲，就像黑膠唱片的A面與B面。不過編劇吳明倫說，最好能夠2齣戲都看，會更明白整部劇想傳達的核心；又或是在其中一部的未解之謎，可在另一部找到答案。

《十殿》將於4月16日至18日於國家兩廳院首演，4月30日至5月2日於台中國家歌劇院演出，5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心演出。

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