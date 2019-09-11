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國表藝三館共製第2屆　阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案獲選！

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▲▼國表藝三館共製第2屆，阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案獲選！（圖／記者林育綾攝）
▲國表藝三館共製第2屆，阮劇團《十殿》獲選！（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

國家表演藝術中心三館（國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心）邁入第2屆「場館共同製作計畫」，評選結果今（11日）揭曉，由阮劇團全新劇作《十殿》脫穎而出，該劇以波蘭名導演奇士勞斯基作品《十誡》，與台灣民間傳統「十殿閻羅」驛站式地獄做發想，探討當代宗教倫理下的道德困境和焦慮，預計2021年在三館巡迴演出！

國表藝三館共製計畫在2016年舉行第1屆，如今邁入第2屆，申請作品包括戲劇、舞蹈、馬戲、跨界藝術等等，類型十分豐富，由三場館藝術總監簡文彬、邱瑗、劉怡汝召集專業評審，分別進行書面和面談評選，經激烈角逐後選出阮劇團《十殿》。

▲▼國表藝三館共製第2屆，阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案獲選！（圖／記者林育綾攝）
▲國表藝三館共製邁入第2屆，由阮劇團全新劇作《十殿》脫穎而出。

請繼續往下閱讀...

國家兩廳院藝術總監劉怡汝說，三館共製的徵選，看的是表演團隊準備好了沒，由於三個場館在硬體、環境、觀眾客群都相當不同，而阮劇團在徵選過程中讓我們看到，他們已經思考過這樣的問題，也將因應不同場館做出準備，下足功夫，讓委員眼睛為之一亮。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗則說，三館共製是「未來一定要持續做的事情」，也提到劇場不是到場，觀眾進來是聽故事，而不是聽演講，而阮劇團在劇本創作上令人驚豔，是說故事的高手，表演形式可以將常民熟悉的「老味道」搭接現代劇場美學，架構出一個讓人聽得津津有味、看得情緒隨之起伏的新歌舞秀劇場經驗，很符合歌劇院希望在國內外推廣的製作。

衛武營藝術總監簡文彬也說，阮劇團以西方經典為骨，台灣在地庶民故事為肉，說出你我身邊發生的事，拉近表演藝術與眾人的距離，故事淋漓暢快讓人有感，也符合衛武營作為「眾人的藝術中心」的精神。

▲▼國表藝三館共製第2屆，阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案獲選！（圖／記者林育綾攝）
▲阮劇團時常以常民文化為核心創作主軸。

阮劇團由一群熱愛戲劇的嘉義青年在2003年返鄉創立，「阮」閩南語「我們」，劇團以常民文化為核心創作主軸，探索和現代劇場接軌的可能性，多次將西方名著改編為台味十足的台語戲劇，讓西方經典跨越文化藩籬接地氣。

此次獲選的作品《十殿》創作靈感來自波蘭名導演奇士勞斯基作品《十誡》，用現代場景和人物探討當代宗教倫理議題，與台灣民間傳統「十殿閻羅」驛站式的地獄發想，將場景設定在斑駁的住商混合大樓，結合台灣5大奇案傳奇故事，描述看似罪惡的空間中，人們面臨的道德困境和焦慮。

「國表藝三館共製計畫」串聯三大國家及表演場館，整合三館資源發揮最大綜效，徵求各類型表演藝術創作提案，提供經費並全力扶植優秀表演藝術團隊及藝術家，讓獲選創作者能將腦中創意具體化為現實，呈現在眾人眼前。

▲▼國表藝三館共製第2屆，阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案獲選！（圖／記者林育綾攝）
▲阮劇團藝術總監汪兆謙介紹《十殿》。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，《十殿》有幸入選，或許象徵著新的台灣戲劇作品離開都市，向鄉野地探索、向民間尋寶，是新鄉土的一種可能。他感謝管表藝三場館所有評審的信任，也特別感謝嘉義縣政府與表演藝術中心一路上的支持，「是嘉義這片土地孕育了阮。」

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