嘉義「恐怖大樓」融合5大奇案！《十殿》讓唐三藏現身解謎

▲阮劇團《十殿》除了重新解構台灣5大奇案，還導入了《西遊記》元素。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

記者林育綾／嘉義報導

來自嘉義的「阮劇團」耗時2年，在嘉義田野調查、創作出「嘉義人的故事」，交出成團18年來規模最大的台語史詩級作品《十殿》，即將登上國家戲劇院舞台！而背景設定在當地一棟住商混合大樓，是確有其樓，不過實際上沒有發生恐怖命案，主要是以劇作探討人性與善惡困境、台灣社會案件脈絡，最後更讓唐三藏化身為「說書人」解謎。

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《十殿》分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉兩齣戲，全長5小時，融合台灣5大奇案「陳守娘顯聖」、「呂祖廟燒金」、「林投姐」、「周成過臺灣」、「瘋女十八年」的元素，重新建構出10段故事。

背景發生於1990年曾經風光一時、精華地段的住商混合大樓內，後來因921大地震被宣告為危樓的地方。同時援用台灣民間的十殿閻羅的陰司信仰，將人世間的愛恨嗔癡化作地獄的隱喻，探討善惡的各種形式，描繪人們面臨的道德困境、倫理難題，呈現大社會的縮影。

▲▼阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案元素，背景發生於一棟住商混合大樓內。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）



編劇吳明倫說，雖然是一開始是借用嘉義的「金國際大樓」為雛型，不過實際上那裡並沒有發生恐怖命案，只是需要一棟「能夠發出訊息的大樓」，因此後來她在劇中把大樓名字改掉，以免引發爭議。

而故事也並不是延續原先社會奇案的情節，而是拆解人物、角色、事件，重新架構劇本，曾經為此重寫人物故事、編排順序、畫人物關係圖等，光是第10個故事結局「就改了10幾版」。

▲▼阮劇團《十殿》劇照。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

吳明倫說，人們對於悲劇總會追求一個「解釋」，看完這部作品後，也許有些人仍會產生「善有善報，惡有惡報」的想法，但她並不想讓這部劇帶著太濃烈的「教化意味」，更不是要傳達這麼絕對的「宿命論」、「因果論」。

她認為，自己會想同情劇中的角色，當小人物們受苦已經夠可憐了，還非要找出「理由」去定論他們曾經種了哪些因，才得到這樣的結果，太辛苦了。而阮劇團團長暨導演汪兆謙也說，其實「惡不分貴賤」。

▲《十殿》劇中有許多關於小人物的悲劇。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）

吳明倫也希望透過這齣戲呈現「台灣犯罪史」的脈絡，從1990年代到2021年，社會案件持續層出不窮，而從前法制體系較不完整時，人們追求「信仰」，傾向相信「因果善惡報」的論點來補足那些缺失；但到了現代，法制看似較完整了，社會事件仍沒有減少，信仰也沒有因此消失，難道是法制依然不完整嗎？再理性的人也需要信仰嗎？為什麼慘案持續發生？吳明倫拋出了種種問題，卻沒有直接給出解答，留給觀眾一起思考。

▲《西遊記》的人物也在劇中登場。（圖／黃煚哲攝／國家兩廳院提供）



汪兆謙也說，在〈輪迴道〉的第10個故事，就像是旅程來到最後一站，人們總會好奇探究，為何這些人物這麼痛苦？「如果你這麼需要理由，我就給你解釋」。因此讓《西遊記》的唐三藏化身為宛如「廟口說書人」的角色，解謎種種因果。



他認為，我們無法知道這些「因」是真是假，但人們在看劇時，往往也會不自主投射自己的形象，讓苦悶能從中得到一些解脫，才會做此安排，為長達5個小時的奇案做一個總結。

《十殿》將於4月16日至18日於國家兩廳院首演，4月30日至5月2日於台中國家歌劇院演出，5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心演出。

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