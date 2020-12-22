改編五大奇案！阮劇團在嘉義生存18年　里程作《十殿》5小時超狂

▲阮劇團耗時2年經過深厚的田野調查及創作，交出成團18年來的里程碑作品《十殿》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

阮劇團耗時2年經過深厚的田野調查及創作，交出成團18年來的里程碑作品《十殿》，堪稱史詩級臺語劇作，整齣戲共有10個故事，全長共5小時，分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉，交織「臺灣五大奇案」元素。藝術總監暨導演汪兆謙也說，作為一個劇團不但能在嘉義生存下來，甚至獲得當地的養分創作，某程度也翻轉了台灣的城鄉關係。

國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心共同策畫執行的「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」，第二屆得主為來自嘉義的阮劇團，將帶來史詩級臺語鉅作《十殿》。全劇分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉，汪兆謙解釋，2部互為因果表裡關係，可以看作是同一齣戲，也能看作是不同的2齣戲，就像黑膠唱片的A面與B面。

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▲《十殿》記者會上象徵「動土」儀式。（圖／記者林育綾攝）



《十殿》參考波蘭導演奇士勞斯基的《十誡》，更融合臺灣五大奇案「陳守娘顯聖」、「呂祖廟燒金」、「林投姐」、「周成過臺灣」、「瘋女十八年」的故事元素，重新建構出10段故事。背景發生於1990年精華地段的住商混合大樓「金國際大樓」內，並援用臺灣民間的十殿閻羅的陰司信仰，將人世間的愛恨嗔癡化作地獄的隱喻，探討惡的各種形式，描繪人們面臨的道德困境和倫理難題，呈現大社會的縮影。

編劇吳明倫表示，「2年時間」以人生來看，說長不長、說短不短，但對一個劇本創作來說，有這樣的時間寫劇本「是很奢侈的事情」。《十誡》的故事所在地是參考一個住商混合，曾經風光一時，後因921大地震被宣告為危樓的地方，劇中共有28個角色，每段故事中的重要人物，都會與另一段故事有所關聯，〈奈何橋〉說的是這些人30年前的故事；而〈輪迴道〉是現在的故事，他們在〈奈何橋〉種下的因，會在〈輪迴道〉結成果；又或是在其中一部的未解之謎，可在另一部找到答案。

一般來說，劇團要在都市生存已經十分不容易，普遍認為偏鄉更困難，不過阮劇團在嘉義已經深耕18年，汪兆謙也說，這一次更用「嘉義人的故事」踏上國家戲劇院的舞臺，某程度也像是翻轉了台灣的城鄉關係，他十分感謝國表藝三館共製計畫給他們機會，以及三館總監的賞識，讓劇團有充分的時間做田野調查，「就像可以好好蹲下來，燉一鍋好雞湯」。

阮劇團堅持以臺語演戲、作戲，從改編西方文本到臺灣文學，所著眼的多為臺灣庶民的生命力、小人物的悲喜。汪兆謙表示，《十殿》是創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題，也請到戲劇顧問與民俗學者替整個劇組進行工作坊，深層探討生死哲學、社會結構、鬼神之說等，「歡迎觀眾進劇場，看我們身邊真實在發生的故事。」

三館藝術總監也紛紛讚許並恭喜阮劇團，衛武營總監簡文彬提到，先前在衛武營舉辦了10場讀劇，每場都爆滿，顯見受歡迎的程度；國家兩廳院劉怡汝則說，18歲「成年」的阮劇團更加成熟，《十殿》絕對是台灣明年必看作品之一，從發想到舞台呈現，每一步也都值得創作者去深究路數；臺中國家歌劇院總監邱瑗也讚阮劇團的演出，「看了就會中毒」。

《十殿》將於2021年於4月16日至18日於國家兩廳院首演，4月30日至5月2日於臺中國家歌劇院演出，5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心演出。目前臺北場已於「OPENTIX兩廳院文化生活」啟售，高雄場將於2020年12月30日開放衛武營會員早鳥75折優惠、2021年1月6日啟動全民早鳥；臺中場則於2021年1月1日進行歌劇院會員預購、1月8日全面啟售。

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