　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

改編五大奇案！阮劇團在嘉義生存18年　里程作《十殿》5小時超狂

▲▼阮劇團耗時2年經過深厚的田野調查及創作，交出成團18年來的里程碑作品《十殿》。（圖／記者林育綾攝）

▲阮劇團耗時2年經過深厚的田野調查及創作，交出成團18年來的里程碑作品《十殿》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

阮劇團耗時2年經過深厚的田野調查及創作，交出成團18年來的里程碑作品《十殿》，堪稱史詩級臺語劇作，整齣戲共有10個故事，全長共5小時，分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉，交織「臺灣五大奇案」元素。藝術總監暨導演汪兆謙也說，作為一個劇團不但能在嘉義生存下來，甚至獲得當地的養分創作，某程度也翻轉了台灣的城鄉關係。

國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心共同策畫執行的「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」，第二屆得主為來自嘉義的阮劇團，將帶來史詩級臺語鉅作《十殿》。全劇分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉，汪兆謙解釋，2部互為因果表裡關係，可以看作是同一齣戲，也能看作是不同的2齣戲，就像黑膠唱片的A面與B面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阮劇團耗時2年經過深厚的田野調查及創作，交出成團18年來的里程碑作品《十殿》。（圖／記者林育綾攝）

▲《十殿》記者會上象徵「動土」儀式。（圖／記者林育綾攝）

《十殿》參考波蘭導演奇士勞斯基的《十誡》，更融合臺灣五大奇案「陳守娘顯聖」、「呂祖廟燒金」、「林投姐」、「周成過臺灣」、「瘋女十八年」的故事元素，重新建構出10段故事。背景發生於1990年精華地段的住商混合大樓「金國際大樓」內，並援用臺灣民間的十殿閻羅的陰司信仰，將人世間的愛恨嗔癡化作地獄的隱喻，探討惡的各種形式，描繪人們面臨的道德困境和倫理難題，呈現大社會的縮影。

編劇吳明倫表示，「2年時間」以人生來看，說長不長、說短不短，但對一個劇本創作來說，有這樣的時間寫劇本「是很奢侈的事情」。《十誡》的故事所在地是參考一個住商混合，曾經風光一時，後因921大地震被宣告為危樓的地方，劇中共有28個角色，每段故事中的重要人物，都會與另一段故事有所關聯，〈奈何橋〉說的是這些人30年前的故事；而〈輪迴道〉是現在的故事，他們在〈奈何橋〉種下的因，會在〈輪迴道〉結成果；又或是在其中一部的未解之謎，可在另一部找到答案。

一般來說，劇團要在都市生存已經十分不容易，普遍認為偏鄉更困難，不過阮劇團在嘉義已經深耕18年，汪兆謙也說，這一次更用「嘉義人的故事」踏上國家戲劇院的舞臺，某程度也像是翻轉了台灣的城鄉關係，他十分感謝國表藝三館共製計畫給他們機會，以及三館總監的賞識，讓劇團有充分的時間做田野調查，「就像可以好好蹲下來，燉一鍋好雞湯」。

阮劇團堅持以臺語演戲、作戲，從改編西方文本到臺灣文學，所著眼的多為臺灣庶民的生命力、小人物的悲喜。汪兆謙表示，《十殿》是創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題，也請到戲劇顧問與民俗學者替整個劇組進行工作坊，深層探討生死哲學、社會結構、鬼神之說等，「歡迎觀眾進劇場，看我們身邊真實在發生的故事。」

三館藝術總監也紛紛讚許並恭喜阮劇團，衛武營總監簡文彬提到，先前在衛武營舉辦了10場讀劇，每場都爆滿，顯見受歡迎的程度；國家兩廳院劉怡汝則說，18歲「成年」的阮劇團更加成熟，《十殿》絕對是台灣明年必看作品之一，從發想到舞台呈現，每一步也都值得創作者去深究路數；臺中國家歌劇院總監邱瑗也讚阮劇團的演出，「看了就會中毒」。

《十殿》將於2021年於4月16日至18日於國家兩廳院首演，4月30日至5月2日於臺中國家歌劇院演出，5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心演出。目前臺北場已於「OPENTIX兩廳院文化生活」啟售，高雄場將於2020年12月30日開放衛武營會員早鳥75折優惠、2021年1月6日啟動全民早鳥；臺中場則於2021年1月1日進行歌劇院會員預購、1月8日全面啟售。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
「3類族群」不准參加跨年！　陳時中撂狠話：有設天網都查得到
快訊／禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範
快訊／跨年照辦！最新規範出爐　陳時中：2狀況禁參加
快訊／跨年會停辦？　陳時中再親上火線說明
快訊／台積電赴美設廠過關　經濟部：史上第二大台資海外投資案
快訊／染疫機師跑天母　大葉高島屋「全面消毒」祭2招管制
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

跨年照辦！地方需訂應變計畫　陳時中：有發燒咳嗽者禁參加

新冠本土重現！跨年聖誕晚會辦不辦...彰化：按疫情中心決策因應

機師工會曝內幕！紐籍機師狂咳堅不戴罩　「被勸還語氣囂張」

快訊／染疫機師跑天母！大葉高島屋閉店後「全面消毒」祭出2招管制

枋寮站最後一班「藍皮列車」　千人送別「同框車長、司機員」

改編五大奇案！阮劇團在嘉義生存18年　里程作《十殿》5小時超狂

3步驟揪出全民公敵！染疫機師「隱瞞活動史」　警這招戳破他謊言

LIVE／爆本土病例「跨年縮小規模」　陳時中再度親上火線

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

跨年照辦！地方需訂應變計畫　陳時中：有發燒咳嗽者禁參加

新冠本土重現！跨年聖誕晚會辦不辦...彰化：按疫情中心決策因應

機師工會曝內幕！紐籍機師狂咳堅不戴罩　「被勸還語氣囂張」

快訊／染疫機師跑天母！大葉高島屋閉店後「全面消毒」祭出2招管制

枋寮站最後一班「藍皮列車」　千人送別「同框車長、司機員」

改編五大奇案！阮劇團在嘉義生存18年　里程作《十殿》5小時超狂

3步驟揪出全民公敵！染疫機師「隱瞞活動史」　警這招戳破他謊言

LIVE／爆本土病例「跨年縮小規模」　陳時中再度親上火線

男星酒醉昏迷被救！回想經過發毛…靈魂出竅「看到躺病床的自己」

花蓮新開療癒系「海景雞蛋糕店」　必點牽絲麻糬、鹹鴨蛋黃流沙餡

黃文星、Gino體驗生產痛叫翻！　護理師傻眼：才開一半

「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

台積電赴美設廠「無條件」闖關成功　經濟部投審會三大理由曝光

曹西平斥責輕生「年輕人妳憑什麼死」　痛批太自私：都沒有想爸媽

諸羅山盃／南非混血歐子喬期待對龜山　因為鄭文燦一句話

蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

劉義祥負面新聞閃辭　領航猿總教練楊宜峰暫代

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

紐籍機師足跡曝光！去過SOGO好市多

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染

本土病例去過SOGO、好市多！

廣達員工與染疫機師「密切往來」確診

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

高雄2屁孩家樂福尿尿！深夜道歉：玩過頭了

遭機師傳染！253天零本土病例破功

今年首波冷氣團將襲　跨年前夕急凍

更多熱門

相關新聞

阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案

阮劇團《十殿》融合台灣5大奇案

國家表演藝術中心三館（國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心）邁入第2屆「場館共同製作計畫」，評選結果今（11日）揭曉，由阮劇團全新劇作《十殿》脫穎而出，該劇以波蘭名導演奇士勞斯基作品《十誡》，與台灣民間傳統「十殿閻羅」驛站式地獄做發想，探討當代宗教倫理下的道德困境和焦慮，預計2021年在三館巡迴演出！

阮劇團草草戲劇節「跑」為主題　

阮劇團草草戲劇節「跑」為主題　

關鍵字：

阮劇團十殿

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

廣達集團員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面