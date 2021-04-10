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史上首次！　蘇貞昌宣布：台灣三月出口破兆

▲▼蘇貞昌公布，台灣三月出口破兆。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌公布，台灣三月出口破兆。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌10日於臉書發文，台灣上個月（2021年3月）出口又破紀錄，這是史上首次，台灣在一個月內出口超過一兆新台幣！

蘇貞昌表示，因為大家的打拚，我們不只撐過疫情造成的蕭條，更創造傲人佳績，政府會繼續拚經濟，各項改革也繼續向前推進。

蘇貞昌強調，去年度，台灣經濟成長已經領先所有已開發國家，隨著全球經濟迅速復甦，今年我們更能期待更好的成績。除了改善大家的生活、減輕育兒和長照的負擔之外，政府也會推動台鐵的改革，回應人民的期待。

財政部9日指出，3月出口以358.9億美元改寫紀錄，較上年同月增27.1%，連續9個月正成長；進口受出口引申需求帶動，規模值上升至322.3億美元，首度突破3百億美元，年增27.0%。累計第1季，出、進口規模俱創歷年單季新高，分別增24.6%、21.1%。

財政部表示，3月出口主要貨品全面上揚，資通與視聽產品、電子零組件在遠距應用、各類晶片需求帶動下，出口值齊創新高，傳產貨類中，塑橡膠及其製品受惠於石化原料供給短缺、國際油價上漲，機械隨半導體、自動化等設備需求轉強，規模值雙雙攀登單月新高，年增率高達2至4成。

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關鍵字：

蘇貞昌台灣出口

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