實習生「腸胃不好」上班蹲馬桶2小！公司扣薪他爆氣　網友全看傻

▲蹲馬桶。（示意圖／取自pixabay）



網搜小組／邱茀濱報導

俗話說「人有三急」，但若在上班時段蹲太久馬桶，究竟合不合理呢？一名男實習生抱怨，公司上個月扣了他4400元的薪水，仔細一問才發現公司調閱監視器算出他花費49.5小時上廁所，扣除每天基本的1小時，所以才會扣掉27.5小時的薪資，讓他氣得大罵「憑什麼限制上廁所時間」。貼文讓網友們全看傻，留言狂嗆原PO「是個人才」、「誇張」。

在新北市中和某間公司實習的男網友在「爆怨2公社」發文抱怨，他3月份工作了22天共195小時，以時薪160元換算再扣掉勞健保費，總共能拿到30,222元，但沒想到收到薪資單後只有25,822元。

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經原PO一問，才發現公司調閱監視器算出他上個月待在廁所49.5小時，除去每天基本1小時得扣27.5小時的薪資，讓他相當傻眼。氣炸的原PO還跑去質問人資，但卻只收到「去太久了」的回應，一度直呼「既然不能去那麼久，為什麼不直接告知，要用扣錢的方式，這樣真的合法嗎？」

▲原PO領到薪水後爆氣。（圖／翻攝爆怨2公社）



事後，原PO坦承自己腸胃不太好，廁所確實也去有點久，但公司憑什麼限制員工上廁所的時間，還爆氣嗆說「那我以後直接拉在褲子上，臭死他們！」目前他正在考慮向勞工局檢舉。

奇葩的文章一出，不少網友留言狂酸，「奇文共賞」、「一天平均2.25小時在上廁所，請問是痔瘡嗎」、「時薪160請你上廁所？」、「每天去廁所一小時，沒被開除算不錯了，還來討拍，公司花錢請你來上廁所喔」、「快笑死了這世界上真的什麼事情都能發生」、「刷新我的眼界」。

另外，也有人建議，「請至腸胃科掛號」、「真心希望你去看醫生！說真的這間公司真佛心，能容忍你這樣」、「我覺得你該看醫生了！身體狀況不佳」、「廁所上這麼久應該有點問題，你應該要先去看醫生喔」、「要不要去照個大腸鏡」。

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