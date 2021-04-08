想了解一個人先看浴室！瓶罐擺一堆、洗手台鏡子清潔度　反映內心真實狀態

▲浴室的用品、擺飾、裝潢風格以及衛生狀態，能透露出許多專屬的個人訊息以及特質。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

平時如廁、沐浴天天都會使用到的浴室，關起門來通常只有自己一人待在裡頭，和家中其他公共開闊的地方相比，顯得更為隱私；若是一個人居住，浴室裡的用品、擺飾、裝潢風格以及衛生狀態，更是能透露出許多專屬的個人訊息以及特質，國外網站《Bright Side》就整理了7個關於浴室的清單，能從中看出隱藏在內心的真實想法，一起來看看吧。

1、衛生紙捲

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人為了不讓衛生紙佔據太多廁所的空間，會選擇使用衛生紙捲，而從衛生紙捲抽取的方向能看出一個人的個性。據研究如果紙捲是從上方滾動抽取，代表放置它的人可能屬於有自信的類型，而且希望擁有事情的主導權，喜歡跳出來承擔責任，也更喜歡有組織和秩序的狀態。如果是從下方滾動抽取，這類型的人通常喜歡較安靜的狀態，根據專家的說法，這類人的人格特質是放鬆和可靠 。當然也有些人兩種方式都沒有區別，這表示他們在判斷上整體而言更加靈活。

2、浴室櫃

浴室櫃會放置一堆個人物品，像是洗面乳、洗髪精、護髪品等盥洗用具，還可能會放置護膚品、藥品、繃帶或其他可能需要在浴室使用到的物品。物品種類繁多，若是擺放凌亂的人，可能代表個性富有創造力，喜歡探索並超越傳統標準，常萌發許多新穎又聰明的點子。如果將物品收納得井然有序，那可能代表這個人容易因混亂場面而形成壓力，若是當原先一切都保持整潔有序的人，浴廁開始變得凌亂不堪，那很可能就是他內心不安沮喪的徵兆 。

3、馬桶座墊

常聽到夫妻或情侶為了馬桶座墊要放下還是拉起而吵架，其實這可以按照房子內住戶性別的數量多寡來決定。為了舒適起見，幾項研究顯示，如果房子中有更多女性，或者女性人數等於男性人數，應該放下馬桶座墊；如果相反，則應該向上。如果家裡沒有人為馬桶座墊拉起放下產生爭執，那麼表示大家可能多是以和平為重，而不會每個細節都挑剔。

4、瓶罐數量

如果廁所內堆放了太多瓶洗髮精、沐浴乳、護髮品或乳霜，甚至其中有些根本已經是空的，這代表著使用廁所的人，生活可能承受了很大的壓力。浴廁凌亂顯示出在精神和身體都具有壓力，或是生活缺少組織性；每次如廁洗澡都被雜亂場面提醒：你該整理了，壓力更加倍，如果這些堆積的瓶罐還不小心讓使用廁所的人因此跦倒，那更讓人尷尬。不過若是浴室超級空，只放了肥皂和洗髮精，那麼這可能意味著照顧身體並不是使用者最看重的事情。

5、浴室顏色

浴室牆面和地面的顏色能看出個人特質。例如，浴室牆面選擇橙色，使用者可能聰明外向，是一隻社交花蝴蝶；純白色的浴室則顯示出主人家的平和心態，而容光煥發的人通常擁有一間乾淨的浴室；粉紅色的浴室很受歡迎並能帶給人平靜感受；黑色則顯得非常正式，能展現出端莊而又平衡的個人風格；淡藍色象徵敏感而自由的心靈；紅色是強烈的顏色，代表主人充滿活力。

6、洗手台和浴缸

不少書籍提到，通常懂得清潔的人背後擁有強大的心理。還有各種研究顯示，經常擦洗洗手台和浴缸的人，會比家中浴室洗手台、浴缸較髒的人來得更健康。另外，當像是浴室的鏡子被洗得發亮，經過鏡像投射，人們也會對自己產生更好的感覺。而且，刷洗浴室還能讓身體勞動，保持健康狀態。

7、整體形象

浴室放滿眾多私人物品，當走進浴廁時，環境呈現完美乾淨整潔，但是有人只要發現被移動了一個小東西，就會開始感到不安，那麼可能需要想一想自己是否有具有強迫症行為。有些浴室則是乍一看很混亂，但主人確切都知道每個東西在哪裡，而且還對此感到非常滿意；只要自己滿意，那麼擁有這些雜亂的小細節可能會讓人更有創造力，也更輕鬆自在。