長相神似陳進興！警車開過又「繞回來攔檢」　吐心聲：我很善良

▲原PO是個面惡心善的人。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

不管是男女，第一眼看的絕對是外表，然後才會觀察其他細節，但有些人長相凶狠，心地卻很善良，一名男網友無奈表示，因為長相有著滿滿的江湖味，並且與台灣重刑犯陳進興神似，經常被警察誤會，走在路上也會引來異樣眼光，他也強調「我不煙、不酒、不檳榔，又不會說髒話，長這樣又不是我的錯」。

男網友在臉書「爆怨2公社」發文，因為長相緣故，每次都會被特別關注，之前在路上撿到皮夾，或是手機不見都會到警局報案，但警察每次都會再三詢問「你是不是拿別人的證件，你確定這是你？」還叫同事過來查看，就因為自己長得像陳進興。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲原PO長相兇相。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他提及，有一次在超商等朋友，警車剛好從他面前開過，不久後，該台警車又繞回來盤查他，「我朋友居然在一旁狂笑也不救我」，出國時也經常被航警「上下其手」檢查一番，「工作去接洽客人時，客人說我是不是詐騙集團」。

他也強調自己無任何不良嗜好，「偶是一滴醉，兩口跪，三杯回家睡」，雖然長相造成生活上很大的困擾，但還是有一些好處，「去國中上課當志工老師、學生都不敢吵鬧」，貼文中也附上擔任志工老師，學校頒發的感謝獎狀。

▲原PO擔任志工老師獲得許多感謝狀。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一出後，不少網友大笑，「戴個很粗的金項鍊，整個江湖味都出來了」、「天生霸王色霸氣」、「你應該是標準面惡心善吧」、「這樣出去不吃虧啊！不會被欺負」、「小孩讀書時親自接送，保證其他小朋友都不敢欺負您小孩」、「看著你的臉就會忍不住...大哥好！」

有網友提出建議，「胖點比較有親和力，證件照太兇了」、「換個髮型應該會好一些吧」、「眼鏡可以蓋住你的殺氣！但不能是墨鏡」。還有人認為他長得像，蠟筆小新裡的幼稚園園長，「幼稚園老大園長」、「小新園長是你」、「適合演蠟筆小新幼稚園園長」。

▼台灣重刑犯陳進興（左2）。（圖／達志影像／美聯社）