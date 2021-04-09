買早餐付百元鈔！老闆娘「1理由」拒收她傻眼　網友曝真相

▲早餐店。（圖／記者許力方攝）



網搜小組／邱茀濱報導

鈔票若有破損，店家會收嗎？不過，一名女網友表示，日前她到早餐店吃早餐，結帳時竟被老闆娘以「錢太髒」為由拒收，讓她傻眼直呼「有這種規定？」貼文一出，不少人網友點出關鍵，認為店家確實有權利不收。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，仔細一看她的百元鈔票上有黃綠色汙垢，日前在早餐店以這張鈔票付錢時，被老闆娘回絕「你的錢太髒，不收！」讓她超傻眼直呼「有這種規定？」儘管事後換了張鈔票付錢，回到家後還發現餐點給錯，相當無奈。

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▲原PO百元鈔被老闆娘以1理由拒收。（圖／翻攝爆怨2公社）



貼文曝光，不少網友表示，「身上有這種鈔票一定都先花掉」、「我收過賣豬肉的鈔票～血淋淋」、「別道德綁架，這種用水搓一下就掉了」、「有味道的鈔票」、「我最怕的不是髒，是有味道」。

另外，也有人說「鈔票有污漬，店家是有權利不收的」、「這不是規不規定問題，也沒有法律問題！收與不收是個人權力」、「商家有權不收阿，你這張鈔票去銀行換新的吧」、「店家真的有權力不收汙穢，跟破爛不堪的紙鈔」。

事實上，《中央銀行法》第13條規定，中央銀行所發行的貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付，具有法償效力，民眾有權利用來消費，但因為沒有相應罰則，所以就算店家拒收也不會挨罰。

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