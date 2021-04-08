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玩手遊不給課金！孩咒父母「希望他們快往生」...網全搖頭：白養了

▲手游,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲手游,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

手遊多元化，不少玩家為了強化角色、抽卡都會課金。不過卻有網友爆料，有小孩因為爸媽不給錢儲值，竟氣炸詛咒雙親「希望他們趕快往生！」讓他看傻眼。貼文讓網友們看得直搖頭，留言說「悲哀，遊戲玩到腦壞了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」分享兩張截圖，近日在遊戲群組裡看到一段對話，有小孩沉迷手機遊戲，想花錢儲值遊戲幣卻被爸媽阻止，竟氣得大罵「父母怎麼那麼機車，剛領薪水就叫我不要儲值，1個月1次而已，是我花自己的錢，又不是花他們的錢」、「沒有我爸媽在就好了，希望他們趕快往生」。

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▲▼父母不給儲值，孩子咒罵。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲父母不給儲值，孩子咒罵。（圖／翻攝爆怨2公社，下同）

原PO看完相當驚訝，直呼「抱怨自己爸媽不給他儲值，然後就.......希望爸媽往生！！怎麼這麼恐怖。」超離譜的發言讓網友們炸鍋，紛紛留言說「腦袋壞掉」、「這還有救嗎」、「這種就是寵壞了」、「可預見到這小孩的未來了」、「死小孩！肯定一事無成最後還啃老」。

另外，也有人說，「滾出去自己生活，自己住！這樣就不用被約束了啊！能滾多遠就滾多遠！你爹娘搞不好還覺得～你不在他們真輕鬆」、「因為不懂教小孩，自己養的不教，行為思想偏差怪誰」、「自己出去住，花自己的錢」、「白養的」、「我兒子這樣一定一巴掌轟過去」。

▲▼父母不給儲值，孩子咒罵。（圖／翻攝爆怨2公社）

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