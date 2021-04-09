她騎機車後輪突爆炸！車行檢查「胎紋全磨光」　最重恐被註銷牌照

▲原PO的輪胎已經磨損到連胎紋都不見了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣是機車大國，曾以一張「台北橋機車瀑布」登上國際版面而聞名全球。一名女網友日前騎機車上班，騎到公司門口準備要停車時，卻突然感覺到在行徑間車身不穩定，一開始以為自己踩到罐子，沒想到細看竟然是後輪爆胎，而其他網友看到輪胎照片後卻完全不同情她的遭遇，並怒轟「沒死是運氣好」。

原 PO 在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，在發現後輪爆炸之後，趁著中午的休息時間推車到附近的車行修車，文內附圖中可以看見，被卸下的輪胎不僅胎紋、胎壁完全磨平，完全沒有抓地力可言，甚至可以直接看到胎壁下方的束帶層，是相當危險的行為。

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根據公路總局公告，機車胎紋從105年7月1日起納入檢驗項目，只要機車申請牌照、出廠年份5年以上機車辦理過戶臨檢或大型重型機車定期檢驗時，都必須要檢驗輪胎胎紋深度（不得少於零點八公釐），定期檢驗若沒有通過，且於1個月內未複驗合格，就會罰款900-1800元並吊扣其牌照，超過6個月以上牌照會被註銷。

對此，不少網友見狀後直批，「如果圖的是妳的胎，講難聽點，沒死是運氣好」、「三寶總是用自己的生命騎車」、「請重視自己的生命好嗎」、「這胎沒紋路了，你還能騎真帶種」、「還好不是雨天出事」、「都磨到露出生命線了，真不要命」、「換機油機車行不會提醒嗎？」、「輪胎該換就換，為了生命安全千萬不要省」。

不過，原 PO 也解釋，這台車的車齡約是3至4年，自己平常騎車的車速在60左右，2至3個月會換一次機油，但沒聽車行建議過要換輪胎，「我再也不敢騎那麼快了，也不敢常急煞車了」。