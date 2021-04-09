「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

▲民進黨立法院黨團。立法院席次共有113席，民進黨於立院席次有61席 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量黨團提案要求更改國徽，但內政部評估後提出報告回復，國徽沒有問題，現在黨國時代不分的時代已經過去，因此認為國民黨黨徽應適度調整，但卻引發各界議論。對此，資深媒體人黃暐瀚則表示，應該是要集思廣益設計出新國徽，怎麼會要求國民黨改國徽呢？

黃暐瀚9日於臉書發文表示，國民黨的黨徽有12道光芒頂邊，國徽有12道光芒不頂邊，兩者確實太過相像，難以辨識。有些國民「支持國家」但「不支持國民黨」，黨徽和國徽長得那麼像，確實是個問題；但他認為，國民黨不該改黨徽。

黃暐瀚表示，就算改掉黨徽，現在這個國徽，討厭國民黨的人，就能接受了嗎？獨派的人，會喜歡嗎？會嗎？如果不會，那國民黨改掉黨徽又如何？12道光芒的國徽，一樣不被「部分國人」接受。

因此，對於更改國徽，黃暐瀚認為應該集思廣益，設計出多數台灣人能夠接受的「新國徽」，然後透過民意程序（立院表決或公投），產生新的國徽才對，怎麼會是要國民黨改黨徽呢？

此外，黃暐瀚也提到17年前，前總統陳水扁於2004年早就拋過國徽話題。當時民進黨文宣部主任鄭文燦還說，如果國民黨不修改黨徽，一旦泛綠立委席次過半，將修改國徽法，改掉國徽，如今民進黨立委過半都四年多了，他反問「說好的修改國徽呢？」