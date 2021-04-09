　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

▲▼民進黨團「譴責國民黨 杯葛施政報告 破壞總質詢」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團。立法院席次共有113席，民進黨於立院席次有61席 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

時代力量黨團提案要求更改國徽，但內政部評估後提出報告回復，國徽沒有問題，現在黨國時代不分的時代已經過去，因此認為國民黨黨徽應適度調整，但卻引發各界議論。對此，資深媒體人黃暐瀚則表示，應該是要集思廣益設計出新國徽，怎麼會要求國民黨改國徽呢？

黃暐瀚9日於臉書發文表示，國民黨的黨徽有12道光芒頂邊，國徽有12道光芒不頂邊，兩者確實太過相像，難以辨識。有些國民「支持國家」但「不支持國民黨」，黨徽和國徽長得那麼像，確實是個問題；但他認為，國民黨不該改黨徽。

黃暐瀚表示，就算改掉黨徽，現在這個國徽，討厭國民黨的人，就能接受了嗎？獨派的人，會喜歡嗎？會嗎？如果不會，那國民黨改掉黨徽又如何？12道光芒的國徽，一樣不被「部分國人」接受。

因此，對於更改國徽，黃暐瀚認為應該集思廣益，設計出多數台灣人能夠接受的「新國徽」，然後透過民意程序（立院表決或公投），產生新的國徽才對，怎麼會是要國民黨改黨徽呢？

此外，黃暐瀚也提到17年前，前總統陳水扁於2004年早就拋過國徽話題。當時民進黨文宣部主任鄭文燦還說，如果國民黨不修改黨徽，一旦泛綠立委席次過半，將修改國徽法，改掉國徽，如今民進黨立委過半都四年多了，他反問「說好的修改國徽呢？」

ET快訊
被哈利、梅根氣到邊吐血邊罵　菲利普親王逝世⋯王室黑白頭像哀悼
狂頂女病患下體「治病」2分鐘　陸大師「放出熱流」婆媽圍觀驚嘆
快訊／「今晚試運轉」！台鐵清水隧道路段修復完成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

菲利普親王逝世　外交部立即向英國女王表達慰問

立院通過決議聲援緬甸民主　外交部：全力解決台商所遇的困難

趙少康：韓國瑜若選黨主席　道義上會支持他

「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

台鐵釀禍監造商包北市9億標案！赫見廣慈、音圖　柯文哲斥：太過分

快訊／三鶯線施工廠商操作不當...整台吊車翻覆　捷運局開罰45萬

蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

共機連續擾台7天　殲16、殲10進入我西南空域

台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

後疫情台灣藝術拍賣市場回溫　「黃君璧」這幅落槌4500萬史上最高

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

菲利普親王逝世　外交部立即向英國女王表達慰問

立院通過決議聲援緬甸民主　外交部：全力解決台商所遇的困難

趙少康：韓國瑜若選黨主席　道義上會支持他

「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

台鐵釀禍監造商包北市9億標案！赫見廣慈、音圖　柯文哲斥：太過分

快訊／三鶯線施工廠商操作不當...整台吊車翻覆　捷運局開罰45萬

蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

共機連續擾台7天　殲16、殲10進入我西南空域

台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

後疫情台灣藝術拍賣市場回溫　「黃君璧」這幅落槌4500萬史上最高

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

政治熱門新聞

快訊／三讀！「房地合一2.0」7月上路

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

蘇貞昌不讓林佳龍辭職？李彥秀驚覺一件事

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

黑心廠商拿新標案　柯文哲怨司法效率差

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

第8車廂放在228公園　李正皓：葉毓蘭至今最正確建議

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

內政部要求改黨徽　侯友宜嘆氣3秒：太魯閣事件昨天才頭七

更多熱門

相關新聞

獨／馬政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

獨／馬政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

台鐵的沉痾從國民黨執政時代，幾十年的問題，在普悠瑪、太魯閣事件後，強大民意推使下，成為總統蔡英文執行改革的動力。其實，在國民黨執政時期，也有意改革台鐵，在2014年馬政府時代，曾耗資近千萬做2份委託報告，但報告至2016年5月13日政黨輪替前才向台鐵局提出，意指馬政府的改革僅止於紙上作業，還未進入實質改革階段，而台鐵長久的問題也就落到蔡政府身上。

「重新設計國徽」　時力：內政部不要強迫國人擁抱威權

「重新設計國徽」　時力：內政部不要強迫國人擁抱威權

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」

朱立倫諷：歡迎民進黨徽納入中華民國元素

朱立倫諷：歡迎民進黨徽納入中華民國元素

內政部：未要求政黨更換黨徽

內政部：未要求政黨更換黨徽

關鍵字：

黃暐瀚民進黨國徽黨徽

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

高雄新Outlet「skmpark」明年開

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面