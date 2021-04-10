羅智強：最好順便改國號　不然蔡英文當中華民國總統「委屈了」

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部日前公布更改國徽可行性評估報告，指出國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過，認為國民黨應適度調整。消息一出，藍營震怒，國民黨革實院長羅智強10日批評，最好連國號都順便改一改，不然蔡英文當這「中華民國」總統委屈了中華民國，也委屈了她。

立法院臨時會1月29日通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。內政部8日公布評估結果，指出國徽與國民黨徽類似，雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部也說，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定的識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨也大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜因應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

對此，羅智強在臉書寫道，「民進黨又在拋改國徽的風向球」。他批評，國民黨不必再當煞車皮，民進黨已經完全執政，國徽要改就去改，最好連國號都順便改一改，不然蔡英文當「中華民國」總統，委屈了中華民國，也委屈了她，「不必再切香腸式的消費國旗國徽國號，蔡英文，就一次改光光」。