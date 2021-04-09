不改國徽改黨徽　時力籲內政部：勿強迫國人擁抱威權國徽

▲時代力量訴求，致力於催生真正屬於台灣的國徽。（圖／翻攝時代力量臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量黨團提案要求更改國徽，而內政部評估報告則指出，國徽沒有問題，現在黨國時代不分的時代已經過去，政黨的標章宜適度調整，但卻引發國民黨不滿。對此，時代力量表示，提議重新設計國徽，為的是凝聚現今台灣社會的共識，呼籲內政部不要強迫國人只能擁抱威權國徽。

時代力量表示，既然內政部都贊同黨國不分的時代已經過去，何以黨國不分的國徽還要續存在台灣社會？難道內政部認為來自國民黨統治的威權象徵，能夠代表現今民主而多元的台灣？

時代力量質疑，如果更改國徽「甚至影響我國國際活動空間」，請問內政部是從哪裡得出來的結論？有問過外交部的意見嗎？又什麼時候台灣在爭取國際空間，是依靠現行的國徽？

時代力量要強調，提議重新設計國徽，為的是凝聚現今台灣社會的共識、促成台灣人的團結。只有當大多數的人民都能產生認同感，那才是能夠真正代表台灣的國徽，而現在和國民黨黨徽高度相似的圖樣，絕對不符人民期待。

時代力量表示，會持續堅持我們的訴求，致力於催生真正屬於台灣的國徽，也呼籲內政部應致力於讓黨國不分成為歷史，而非現在進行式，更不要強迫國人只能擁抱威權國徽，而輕易放棄了台灣人能夠擁有屬於自己的國徽的機會。