改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部昨日公布更改國徽可行性評估報告，指出國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過，認為國民黨應適度調整。消息一出，震怒藍營，前全國公務人員協會理事長李來希9日喊話，請國民黨退出修憲委員會，民進黨正在挖墳，企圖挖國民黨的根，斷絕國民黨與中華民國的形式上的聯結，徹底瓦解國民黨跟他的群眾基礎感情上的寄託。

立法院臨時會1月29日通過時力黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。內政部8日公布評估結果，指出國徽與國民黨徽類似，雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部也說，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

對此，李來希9日透過臉書喊話「請國民黨退出修憲委員會」。他指出，《憲法》第六條明定國旗型式，而《中華民國國徽國旗法》是依據《憲法》條文延伸制定的法律，民進黨人不喜歡現行的國旗與國徽，早就想與中華民國切割，去除與中華民國相聯繫的圖騰，要不是能力不足，早就修改了。

「現在民進黨國會人數過半，但不及修憲門檻四分之三，改不成國旗就先對國徽下手，」李來希認為，但問題是國徽型制取自國旗元素，牽一髮動全身，國徽使用將近百年，即便是修法廢國徽或修改國徽，國旗仍在，新國徽再怎麼制定仍舊改不掉國旗元素，最後不得已才退而求其要求國民黨改黨徽，企圖挖國民黨的根，斷絕國民黨與中華民國的形式上的聯結，徹底瓦解國民黨跟他的群眾基礎感情上的寄託。

李來希強調，國民黨一旦改了黨徽，群眾基礎潰散，與中國土地與歷史傳承的感情聯結也必然失守，未來還有東山再起的機會嗎？

李來希也表示，「這次黨徽修改提議雖然碰壁，但從修改黨徽的提議到未來的處理方式觀察，民進黨不會就此罷手，這也就是民進黨這次修憲議題之一，降低修憲法定門檻的提案，國民黨還要配合修憲嗎？國民黨還要參與修憲委員會的運作嗎？降低投票年齡與廢除考監兩院等議題，同樣是要挖國民黨立黨的根與埋中華民國的墳，認清敵我搞清楚自己的未來方向，千萬不要跟著民進黨的腳步亦步亦趨！民進黨正在挖墳，國民黨千萬不要跟著埋沙！」