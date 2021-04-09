朱立倫：若綠營對國民黨徽有意見　歡迎民進黨徽納入中華民國元素

▲國民黨前主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對時代力量黨團提案更改國徽，內政部評估報告指出國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整，引發國民黨不滿。前國民黨主席朱立倫9日在臉書表示，「國民黨創建中華民國，更熱愛中華民國。如果民進黨有意見，歡迎將民進黨的黨徽也納入中華民國的元素！」

國民黨主席江啟臣則砲轟，內政部選在台鐵太魯閣408次列車罹難者頭七的這一天提出報告，充滿惡意的操作，企圖轉移政治責任。「民進黨改國徽，不如改革台鐵。」

根據內政部8日評估結果，指出國徽與國民黨徽類似，雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

報告內容也說，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

對於國民黨的反對聲浪，內政部次長陳宗彥9日上午表示，立法院總預算審查時的決議內容中，希望內政部提出國旗國徽是否必要更改的報告，而根據時限，內政部必須在4月9日前提出。

陳宗彥指出，評估內容僅就國旗國徽規定在憲法中的原由作說明；另外，國旗國徽事涉範圍非常廣大，從一般民眾到很多機關都跟國徽有相連結，例如警察、消防、救護、護照等，「所以我們報告內容是就這一塊」。

陳宗彥表示，因為現在在民主化、自由化情況下，政黨也越來越多，其實有一些政黨有更易黨徽，所以才在評估中有所建議、作分析，但並未要求政黨更換黨徽，也無權要求。陳宗彥強調，「政黨要不要改，內政部無權干涉」。