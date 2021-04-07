「老天留命要我幫更多人」　急促3嗚笛變人間地獄！一家4口逃死劫

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成50人罹難、200人輕重傷的慘劇，不僅造成數十個家庭破碎，被救出的患者除了必須克服當時過度驚嚇的恐慌，後續的復健及如何回復正常生活，更是漫漫長路。意外當下因左腳骨裂被送往門諾醫院救治的林先生回想當時的情形仍心有餘悸，一家4口慶幸逃過死劫，林先生說，老天爺應該是希望他們能夠在當下幫助更多人。

▲▼林先生與小兒子受撞擊腿部骨折，但林先生仍靠著僅有的力氣與大兒子盡力拉出受困的乘客。（圖／門諾醫院提供，下同）

聽到急促的三聲鳴笛，內心才閃過「不妙」念頭，火車便撞上了！本以為一家4口就這樣一起離開這世界，經過了一陣尖叫、驚慌，聽到老婆呼喊自己的名字，才發現自己還活著，於是清楚的回應老婆「我在，我還活著！」林先生趕緊呼叫2位兒子，聽到孩子的回應後，確認一家4口都好，總算稍微安心。

住在桃園原本搭火車回台東掃墓，沒想到遇上這麼大的劫難，由於1家4口就坐在第八節車廂的中後方，撞上的那一刻都還沒來得及反應，就看到原本買站票站著的旅客全都倒在地上，然後立即陷入一片漆黑，有人呼喊著救命，有人尖叫、大哭，有的則是完全沒有聲音、動也不動，林先生回想著當下，雖然感嘆生命的脆弱，但他感恩上天留給他們能夠幫助其他人的機會，讓列車上其他生還的人能夠順利脫困。

▲一家4口慶幸逃過死劫，林先生說，老天爺應該是希望他們能夠在當下幫助更多人。



「既然我還活著，我還可以呼吸，那就要想辦法幫助其他還活著的人一起脫困！」林先生忍著左腳骨裂的疼痛，一邊安撫兒子，一邊大聲的向列車裡喊話，希望大家保持冷靜，有手機的趕快報警，然後再利用手機手電筒的光線看看周邊能夠幫助的人，林先生說，因為自己的腿也受傷，當下能做的真的有限，靠著僅有的力氣與大兒子盡力拉出受困的乘客，至於其他比較嚴重的乘客，他只能鼓勵著他們要勇敢撐著，等待救難隊員到來。

▲一家人謝謝大家的關懷、謝謝醫護團隊的照顧。



林先生與小兒子都因為腿部骨折、骨裂被送至醫院治療，雖然無生命危險，但後續的復健之路仍相當辛苦，門諾醫院復健科團隊除了提供專業的治療及客製化輔具的服務，物理治療師更是天天來探視並協助11歲的兒子復健，期盼他早日恢復健康，重拾最愛的田徑。此外，每月都會固定到醫院兒童病房探望小病童的「紅鼻子」醫生，今天（7日）也特地前往病房為林小弟加油打氣，並將溫暖與歡笑帶給這對歷劫歸來的父子，撫平他們心中的恐懼，期盼他們早日走出陰霾，恢復正常生活。



看到孩子露出了笑容，林先生也放下心中的擔憂，雖然一家人都幸運的存活下來，但想起同車的這麼多人都因此喪命，心情仍相當沉重，甚至一家人都表示從此不敢再搭火車。林先生感謝門諾醫院這幾天來的照顧，尤其醫護團隊的用心，讓身為外地人的他們一點都不孤單，感受到滿滿的溫情，而即將轉回桃園治療的他們，彼此手拉著手說，謝謝大家的關懷、謝謝醫護團隊的照顧，他們會帶著大家的關心努力堅強的生活，也會把這份力量分享給需要幫助的人。

►腦公！你不可以賴帳喔