一家4口生還曝「第8車廂內慘況」！11歲林小弟留陰影：不坐火車了

▲▼桃園一家四口在太魯閣出軌事件中生還。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／花蓮報導

台鐵從樹林開往台東的408次太魯閣號2日發生出軌，造成50死、217傷，其中第7、8節車廂死傷最為慘重！當時就坐在第8車廂的桃園林姓一家4口當時要回台東掃墓，所幸一家人都沒有大礙，其中11歲的林小弟回想起事發經過，仍心有餘悸表示，「以後不敢坐火車了」，林先生則認為，「老天爺留我們一條命是有用處的」。

從事電子業的林先生回憶事發前自己起身上廁所，見到許多站票乘客坐在走道、車廂連結處，他當時還心想，「哇，這班車還滿多人」，沒想到回到座位上後，突然聽見很大聲的鳴笛聲，又緊接急促的3聲，瞬間都清醒了，驚覺不對勁趕緊抱頭，還來不及完成動作就遭遇撞擊，以及一連串的擠壓，林先生內心冒出一個念頭，「慘了，會不會回去了」，下秒又心想，好險一家四口還在一起。

車廂停下來後，林先生聽見尖叫聲、哭聲不斷傳來，他趕緊確認一家四口都還活著，接著請其他生還者開啟手電筒、報警，並協助還活著的人脫困。他透露，當時他聽見一個爸爸一直喊2個女兒，但都沒有獲得回應，一個媽媽因孩子被重物壓住，也無法離開現場，另一名阿伯則是身體扭曲、無法移動，但仍有氣息，有個小姐則是被壓在椅子底下狂敲喊，「我在下面」。

林先生當時知道身旁很多旅客都走了，心想，「如果我都還在、還能呼吸、腳還能抽出來，應該想辦法看看有沒有人可以脫困」，因此逃生過程中，也不忘協助其他人脫困。

由於車廂受損後傾斜，受有左腳骨裂的林先生與恥骨閉鎖性骨折的妻子只能用爬著出去，林先生的小兒子則用未受傷的腿，踹開壓在哥哥身上的椅子協助脫困，一家人在救難、台鐵人員的協助下順利搭上救援車。

林先生表示，被救出來到醫院的第一刻，他忍不住心想，「老天爺留我們一條命是有用處的，讓我們有機會在車上先幫忙，老天爺已經給我們很大的回報了，我們可以活下來就好了，其他不會想太多，要去怪誰，要去抱怨怎麼樣，當下都沒在想這個。」

11歲的林小弟仍心有餘悸，直言「打死我都不要坐火車」，回憶當時一家人逃生時，見到車頭全碎掉，出現一個大洞，「靠近洞的地方都是屍體」，也覺得能活著出來真的很幸運。