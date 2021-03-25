影／疫苗調閱互槓！陳玉珍控民進黨正核定機密：5年後才公布

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為監督新冠肺炎疫苗採購，立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上週四突襲通過成立「疫苗採購調閱小組」，接續引發兩度藍綠大戰，最終民進黨同意成立，但日期須由朝野協商決定。陳玉珍25日在ETtoday《雲端最前線》節目中再指出，「你們知道現在民進黨在把它核定為機密檔案，5年至10年才公布嗎？」如今正在走程序，「5年後、10年後、30年後公布，你覺得合理嗎？」

陳玉珍今日在《雲端最前線》節目中，與民進黨立委范雲數度交鋒。陳玉珍先是透露，手上已握有資料，去年疫苗採購原本透過東洋，也跟衛福部談得差不多，但後來卻有不同派系的人出來、找到新廠商介入，兩邊都要做這個，「這東西我手上都有資料，大家別擔心！」而自己在乎的就是因為派系要搶這塊餅，導致台灣的疫苗遲遲沒有拿到，如今BNT也沒有回應。

陳玉珍也進一步說，行政院方面稱事情完成後就會公布（資料），但據了解如今民進黨正在走核定機密程序，核定為機密檔案後5至10年才公布，「5年後、10年後、30年後公布，你覺得合理嗎？」她強調，政府一直說這是機密、不能公布，那就應該告訴大家多久後是可以公布的時間，「其實我也不覺得你一定要公布，但對於國會的監督你不能逃避」，因為國會是可以開秘密會議的，且立法院監督行政院，是憲法上的義務也是權利。

面對陳玉珍的質疑，范雲則強調，台灣是民主政治，政府並沒有任何法律權利說想保密多久，就保密多久，「我們有國家的《政治檔案法》，所以你不要瞎講說人家什麼，那東西也都需要依照《政治檔案法》」。她並說，身為立委每天都在接受陳情，但陳情的東西不能拿出來亂罵人、傷害人家名譽，必須有夠充分的證據才能說出來，不應濫用言論免責權，現在就在說民進黨派系怎樣。

范雲接著說，在這件疫苗採購的事情上，衛福部長陳時中是總指揮，而到目前為止在國家的口罩及很多決定上，「他有沒有任何讓你覺得他圖利誰？國家口罩也可以賺錢啊！」不能說在危機的時候做了哪些行政決定，就立刻指責誰在發「國難財」。

「這東西跟軍機採購一樣，還比軍機採購更困難」范雲表示，現在是國難期間，全世界都在搶疫苗，而先前就因為有人洩密，陳時中稱台灣因此買不到某些疫苗，「所以你說立法委員簽了這個（保密協定）可以相信？我百分之百沒辦法相信」。

范雲也提及，民進黨立委後來也有提案要成立審調小組，因為事後本就可以監督，也不希望被國民黨說不公開透明，只是成立這個的時間點希望晚一點；一旁的陳玉珍則搶話喊「那也是在我們提出、通過之後啊！」「所以他們成立調閱小組就OK，我們成立就不OK囉？」

陳玉珍接著酸，現在最大問題就是，民進黨永遠不能容忍國民黨贏一次，「因為國民黨真的沒辦法贏」；而民進黨最丟臉的，就是前一天黨團總召柯建銘還稱「布重兵」在委員會，絕不讓國民黨越雷池一步。范雲則回嗆「很多議題上我們都質詢得比國民黨委員認真！妳（陳玉珍）不要亂『丟糞』」。

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