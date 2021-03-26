陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

▲立法院衛環委員會，立委蘇巧慧、陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨立法院黨團上周「突襲」通過疫苗調閱小組提案，日前又在衛環委員會上大吵一團，民進黨立委陳瑩不滿國民黨突襲成立疫苗調閱小組，竟嘲諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」，引發現場立委譁然。

陳玉珍24日在衛環委員會上，以召委之姿率領國民黨立委佔領主席台，堅持成立「疫苗採購調閱小組」。台下的陳瑩嘲諷陳玉珍「就整個會期一直站，3年都站在主席台不要下來」，陳玉珍反嗆「妳剛剛已經請我堅持3年，現在才剛開始，不要這樣子變化多端啦！『女人心，海底針』，不要這樣子！」陳瑩卻反酸「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？我不知道！」

陳瑩此話一出引起現場立委騷動，同黨立委趕緊勸說不要這樣，陳玉珍立刻站起來喊「沒關係！我是男是女...沒關係我不在乎」，同時陳瑩也發言「她之前講過...」，雙方在會議中不斷爭執。民進黨立委蘇巧慧也表達不滿，無法接受倉促通過提案的方式，陳玉珍也不甘示弱回嗆，「如果這中間只有18秒我跟你們姓」。

不過，陳瑩這番話則引來網友撻伐，粉專「打臉覺青」就批評，陳瑩2012年曾任民進黨婦女部主任，如今卻在會議中嘲諷陳玉珍是男是女，一點性別觀念都沒有。網友也批評，「民進黨每次只要說不贏，吵不贏就人身攻擊」、「不演了，水準本來就很低」、「有夠沒水準」、「真的沒禮貌」。

▲陳瑩嗆陳玉珍是男是女，引發網友不滿。（圖／翻攝打臉覺青臉書）