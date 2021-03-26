姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕...喜獲雙胞胎不分她

▲高雄一名葉姓女子因為很想要混血兒寶寶與弟弟約定，由弟弟捐精，她負責出資，前往烏克蘭尋找代理孕母。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／高雄報導

高雄市一名葉姓女子，由於一直很想要有混血寶寶，見同事前往烏克蘭以人工受孕的方式生下混血寶寶後，決定花費447萬元請弟弟捐精，到烏克蘭找代理孕母，並順利生下一對雙胞胎女兒。但事後弟弟卻拒絕讓她收養，更將雙胞胎女兒登記為三女、四女，讓葉女氣得對弟弟提告，台灣高等法院高雄分院審理後，依違背善良風俗等判葉女敗訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

判決指出，葉女單身錯過生育年齡，亟欲想要養育孩子，見同事在烏克蘭藉由購買卵子進行試管嬰兒，並委託代理孕母生育，也想如法炮製生出漂亮的混血寶寶。葉女在2016年時與弟弟、弟媳約定好，由她全額出資含代孕、醫療、機票、住宿、生活等費用，弟弟只需負責捐精，並在當地尋找代理孕母即可，等到孩子出生後再由弟弟帶回台，讓她收養。

2018年代理孕母順利產下一對雙胞胎女兒，由弟弟帶回台辦理戶口登記，登記為三女、四女，雙胞胎雖然由葉女照顧，但弟弟卻拒絕讓葉女收養，甚至還強行帶走雙胞胎，讓葉女氣得提告，要求弟弟返還「不當得利」。

而弟弟則辯稱，雙方並無成立委任契約，他只是幫姐姐完成養育子女的心願，捐精並配合辦理代孕，屬於「好意施惠」。

高雄地院一審根據人工生殖法第31條，葉女與弟弟約定前往烏克蘭購買卵子人工生殖，使生命商品化，傷害人性尊嚴，更侵害到弟弟長女、次女親屬權益，即便我國對代理孕母態度日漸開放，但法官仍認為葉女與弟弟違反社會善良風俗，判葉女敗訴。

葉女不服再提上訴，高雄高分院審理後認為法律明文規定禁止人工生殖，葉女與弟弟代理孕母等約定，及有關收養動機、程序和定程等，不符民法收養規定，更違反善良風俗，維持原審判決，全案仍可上訴。

▲代理孕母順利產下一對雙胞胎後，未料到弟弟竟然反悔，拒絕讓葉女收養，讓葉女氣得對弟弟提告，高雄高分院審理後認為葉女與弟弟違反社會善良風俗，判葉女敗訴，全案仍可上訴。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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