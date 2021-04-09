台中工廠驚傳偷抽地下水「逾百水車進出」　被逮竟只罰1萬2

▲台中神岡工廠被發現違法抽地下水。（圖／水利局提供）



記者林冠吟／台中報導

台灣面臨近半世紀以來最嚴重的旱災，中部地區自4月6日起實施「供5停2」的限水措施，中部地區民眾無不儲水抗旱，而台中神岡區一處工廠卻傳出涉嫌違法抽地下水，自上月起陸續有水車進出，累計恐達上百輛，水利局也接獲檢舉，確認現場有未取得水權的水井違規抽取地下水，立即對工廠開罰1萬2000元，並禁止再抽水。

▲▼台中神岡工廠被發現違法抽地下水，水利局派員到場勘查，發現其違法屬實，對其開罰1萬2000元。（圖／水利局提供）