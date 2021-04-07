大甲媽9日起駕...商家憂水荒加劇　鎮瀾宮籲節約用水

▲大甲媽祖遶境起駕，商家憂心缺水情況更嚴重。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

有百年傳統的大甲媽遶境，年年吸引百萬信眾參與，今年預計4月9日出發，適逢台中限水「供五休二」，起駕日更是大甲輪到減壓供水，讓外界擔心屆時會無水可用。鎮瀾宮表示，減壓供水不至於沒水洗手，以往設置流動廁所也多半是給舞台工作人員使用，影響有限。

大甲媽祖遶境進香活動2020年受新冠肺炎疫情影響，原訂3月19日舉辦為期9天8夜遶境活動，因此延後。疫情趨緩後，廟方再次擲筊請示媽祖，決定6月11日起駕，並縮小活動規模，配合防疫政策，讓活動過程十分順利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年大甲媽遶境將在4月9日晚上11點起駕，由於國內久旱未雨，各地嚴重缺水，台中、苗栗、彰化已開始實施供五休二限水，加上遶境當天，剛好是大甲區減壓供水之日，人潮湧入恐怕讓供水更加不足，讓攤商擔憂，只能盡量儲水備用，生意能做多少就做多少。

鎮瀾宮表示，減壓供水不至於沒水洗手，以往設置流動廁所也多半是給舞台工作人員使用， 影響應該有限。也呼籲民眾節約用水，並做好防疫措施。

大罐更划算

【更多新聞】

►遭Coser嫩女友告性侵沒事...傳她清涼照慘了！網紅鬼爪曝調解內幕



►獨／大台中殯禮工會爆醜聞！ 理事長吞380萬繳房貸...還酒駕

►啟用8秒就開張！彰139線死亡彎道測速業績夯 BMW超速41公里最扯