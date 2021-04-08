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農地違規分裝生雞糞　遭警當場查獲達400包原車遣返

▲ 農地違規分裝生雞糞，遭警當場查獲達400包 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 農地違規分裝生雞糞，遭警當場查獲達400包 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東大武警分局多良派出所警員温弘彬、黃偉傑日前在大武鄉大竹村愛國蒲部落內巡邏時，於釋迦園內發現一台載運400包(每包約35公斤)禽畜糞肥料的大貨車，經台東縣政府農業處及環保局人員到場採驗，確認是未經申請許可載運禽畜糞，依規定裁罰新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並要求原車駛離台東縣境內。

員警巡邏時發現釋迦園停駛一輛載滿肥料的大貨車，並由小貨車分裝肥料載進農地使用，員警覺得非常可疑上前盤查即聞到濃烈惡臭，遂通知台東縣政府稽查人員前來採驗，確認違規載運禽畜糞，環保局稽查人員依廢棄物清理法規定裁罰，並由員警跟隨駛離境內。

環保局表示，雞、豬糞含氮肥份高，使用禽畜糞當肥料時，沒有覆土容易滋生蚊蟲、臭味飄散，嚴重影響居民生活及觀光品質，業者應先將禽畜糞腐熟、發酵後，再依規定申請「禽畜糞清運遞送聯單」，並且在載運過程中攜帶運送聯單。

台東縣政府為維護環境衛生，持續加強取締非法載運禽畜糞，載運禽畜糞不論縣外運送或縣內移動，皆須申請清運遞送聯單，呼籲從事農業工作項目的民眾勿違規載運禽畜糞，如需使用應向農業主管機關申請，共同維護環境衛生。

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