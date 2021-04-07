新疆破獲分裂國家犯罪集團　 教育廳長13年編印2500萬份暴恐教材

▲沙塔爾·沙吾提曾任新疆教育廳長。（圖／翻攝CGTN）



記者蔡紹堅／綜合報導

新疆維吾爾自治區6日宣布，破獲以沙塔爾·沙吾提為首的分裂國家犯罪集團，該集團將民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等內容編入少數民族的語言教材內，印發了2500多萬冊，提供給232萬名維吾爾族在校學生與教育工作者，使用時間長達13年之久，造成嚴重危害。

根據《新華社》 報導，沙塔爾·沙吾提1947年11月15日出生於新疆托克遜縣，曾任新疆維吾爾自治區黨委教育工委副書記、自治區教育廳黨組副書記、廳長、自治區基礎教育課程改革領導小組組長。

新疆維吾爾自治區高級人民法院黨組成員、副院長王浪濤表示，自2002年起，沙塔爾·沙吾提在上述職務任職期間，以分裂國家為目的，利用主持編寫、出版中小學民族文字教材工作之機，多次採取單獨授意和召集會議等方式，組織阿力木江·買買提明（時任自治區教育廳副廳長，已判刑）等人，專門挑選多名具有民族分裂思想的人員進入教材編寫組，上述人員在編寫教材過程中，逐步形成了以沙塔爾·沙吾提為首的分裂國家犯罪集團。

▼沙塔爾·沙吾提的集團被控編印千萬份問題教材。（圖／翻攝CGTN）



經法院審理查明，沙塔爾·沙吾提在傳達教材編寫、出版工作要求時，違背教材編寫宗旨和指導思想，以突出「地方特色、本民族特色、體現本民族歷史文化」為幌子，極力要求在教材中編入宣揚民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等思想的內容，以達到「去中國化」的分裂國家目的。

同時，沙塔爾·沙吾提身為國家工作人員，利用其職務上的便利或職權形成的便利條件，為他人謀取利益，多次收受他人財物共計價值人民幣1505多萬元。

報導提到，經審查，該起少數民族語言問題教材事件中查處的具有民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等內容的問題課文共計84篇，其中2003版41篇，2009版43篇（其中22篇選自2003版「問題教材」）。

法院查明，在上述教材影響下，阿不都沙拉木·阿不都外力、木太力甫·庫爾班等人（均已判刑）參與實施了烏魯木齊7·5打砸搶燒嚴重暴力犯罪活動﹔阿布力孜·熱西提（已判刑）參與實施了4·30烏魯木齊市火車南站暴力恐怖犯罪活動﹔阿提坎木·肉孜（已判刑）參加中央民族大學原教師伊力哈木·吐赫提為首的分裂國家犯罪集團並成為其骨幹。

沙塔爾·沙吾提被以分裂國家罪、受賄罪判決死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。