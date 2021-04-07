新疆前司法廳長被指「投靠東伊運」　想「獨立建國」成為領導人

▲希爾扎提·巴吾東曾任新疆司法廳長。（圖／翻攝CGTN）

記者蔡紹堅／綜合報導

新疆維吾爾自治區6日披露一起新疆在反恐、去極端化鬥爭中，長期隱藏在重點職位上的「兩面人」案件。希爾扎提·巴吾東被指在擔任新疆司法廳廳長等職位期間，策劃實施分裂國家活動，投靠「東伊運」組織，出賣國家和人民利益，並向境外人員非法提供情報。

根據《新華社》報導，希爾扎提·巴吾東1966年6月25日出生於新疆維吾爾自治區和田地區洛浦縣，1988年畢業後到新疆維吾爾自治區警校任教，不久后申請調回和田。從一名基層公安民警幹起，曾歷任新疆維吾爾自治區司法廳廳長、新疆維吾爾自治區黨委政法委副書記，並官至新疆維吾爾自治區政協副秘書長。

報導提到，上世紀九十年代以來，「東伊運」在新疆境內策劃實施了一系列暴力恐怖犯罪，造成大量無辜群眾和警察傷亡，2002年，聯合國將「東伊運」列為恐怖主義組織，2004年，該組織更名為「突厥斯坦伊斯蘭黨」。

新疆維吾爾自治區高級人民法院黨組成員、副院長王浪濤表示，希爾扎提·巴吾東為達到分裂國家目的，以宗教為幌子，採取政治拉攏、宗教扶持、經濟幫助、法律庇護等方式，唆使、支持、縱容分裂分子、宗教極端分子，公開宣揚宗教極端和民族分裂思想，促使宗教極端思想急速升溫，為實施分裂國家、暴恐活動培植思想土壤、提供行動環境；其長期在和田地區墨玉縣充當「三股勢力」保護傘，為「獨立建國」保留「火種」；在經濟上扶持分裂分子，積極儲備分裂資金，並主動或者通過境內分裂分子勾結境外分裂勢力，以達到分裂新疆的目的。

▼希爾扎提·巴吾東被「東伊運」定為建國後的領導人選。（圖／翻攝CGTN）

報導指出，2003年5月，希爾扎提·巴吾東任和田地區墨玉縣公安局局長期間，與從境外回到墨玉縣的恐怖組織「東伊運」骨幹成員塔伊爾·阿巴斯會面，共同謀劃「民族獨立」，希爾扎提·巴吾東承諾會盡己所能提供幫助。

2006年，希爾扎提·巴吾東安排墨玉縣大清真寺原哈提普阿布拉江·巴克爾（已判刑）出國朝覲，與塔伊爾·阿巴斯會面，互通信息。2015年，因希爾扎提·巴吾東的「突出貢獻」，被「東伊運」組織確定為新疆「獨立建國」後的領導人選。2015年9月，希爾扎提·巴吾東在前往境外考察時，向境外人員提供情報。

法院指出，希爾扎提·巴吾東還教唆他人參加「東伊運」組織；將其受賄所得的120萬元和一套房產提供給「東伊運」組織使用；唆使、支持墨玉縣大清真寺原哈提普阿布拉江·巴克爾干預司法行政事務；邀請宗教人士在其女兒婚禮上進行非法講經活動；利用職務便利，為他人謀取利益，收受賄賂1112多萬元；徇私舞弊，違規為服刑人員提供庇護，故意隱瞞服刑人員脫逃事實；身為司法工作人員，故意包庇違法犯罪嫌疑人。

希爾扎提·巴吾東被以分裂國家罪、投敵叛變罪、為境外非法提供情報罪、參加恐怖組織罪、幫助恐怖活動罪、利用極端主義破壞法律實施罪、聚眾擾亂社會秩序罪、受賄罪、濫用職權罪、徇私枉法罪判決死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。