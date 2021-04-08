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越晚越濕涼！鋒面來了「今起3天防大雨」地區曝　颱風下周恐生成

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今午後變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越濕涼！氣象專家吳德榮提醒，今天（8日）下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱但水氣較多，影響至周六上午，下周二晚間至周三另一波鋒面影響；另外，最新歐美模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異皆甚大，需要持續觀察。

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今上半天各地大致多雲，下午東北季風逐漸增強，水氣漸增，北部、東半部、屏東地區及中南部山區降雨機率增加，其中又以迎風面降雨較明顯，基隆北海岸和宜蘭今晚到周六有局部大雨發生機率；北部、東半部越晚越濕涼，今各地低溫18至21度，北部、東半部高溫23至26度，中南部27、28度。天氣圖。（圖／氣象局）

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，這波東北季風帶來的低溫18、19度，水氣以今晚到周五最多，周五北部、東半部和中南部山區及屏東有降雨機率；周六則是大台北和東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雨；這波中南部山區的雨較局部，量不會很多，要解決旱象不是很容易。

林定宜表示，周日、下周一東北季風減弱；下周二、下周三鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率提高，預估低溫17度。至於外界關心下周是否有颱風生成，他分析，模式在一周後做出來的颱風，常常不一定正確，還要持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午各地仍偏暖，下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱但水氣較多，影響至周六上午，北部及東半部轉有雨，中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率，北台轉涼，其他地區氣溫稍降；此波鋒面在迎風面的降雨雖較前波明顯許多，但無法紓解背風面桃園以南的旱情。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬下周六20時預測圖顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但兩模式模擬的位置、強度差異皆甚大。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，周六下午起北部漸好轉、氣溫回升，東半部及山區有局部短暫雨；周日至下周二白天西半部晴時多雲、氣溫續升，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率；下周二晚至下周三另一波鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼，其他地區氣溫稍降。

吳德榮說，最新歐美模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異皆甚大，由於科技的極限，模式模擬10天的位置誤差常超過1000公里，若依據不確定性這麼大的資料，去討論台灣將會受到什麼樣的直接、間接影響？也是枉然！

吳德榮表示，自1958年起至2020年，僅有43個的「4月颱」生成，其中4個曾發布警報；氣象局「颱風百問」資料更顯示，百年來（1911至2020）只有1個4月颱符合侵台定義；故以氣候統計而言，4月颱侵台機率（1％）是極低的，不過，既然目前資料有這麼大的不確定性，更需要持續觀察。

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