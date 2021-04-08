別黃絲帶哀悼殉職同仁…他曝：上班都在冒險犯難！盼鳴笛聲喚醒社會

記者黃宥寧、戴若涵／花蓮報導

台鐵408次普悠瑪號2日出軌造成50死的重大死傷！台鐵為了悼念殉職司機員袁淳修、助理司機員江沛峰，全體司機員胸前繫上黃絲帶，全線火車於8日上午9時28分鳴笛30秒。全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華指出，希望鳴笛聲能喚起政府高層對鐵道安全的重視，並即刻進行改革。

▲▼台鐵鳴笛追悼2名殉職同仁，全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華受訪。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

台鐵全體司機員8日上午胸前別上黃色絲帶哀悼，黃隆華指出，2012年發生的埔心平交道事故讓台鐵司機員仍記憶猶新，當時的重點在於平交道安全，直到如今仍是，但2日當天卻讓司機員們驚覺，不只是平交道「每天上班就是在冒險犯難」，直言目前的行車空間並不是十足安全，在兩位殉職同仁頭七這天，「用鳴笛追思，同時希望鳴笛能喚醒社會各界、政府高層，對鐵道安全的重視，一切作為不是只有空談、口號，一切要以安全為出發點」。

黃隆華提到，進入鐵路局擔任司機員要接受嚴格的訓練、長官24小時不間斷的任務指派，在此刻就是勇敢接受任務，雖然發生太魯閣出軌事件過後，在殯儀館看到2位同仁的家人內心不捨，同時思及「如果今天是我呢？」心中藏著一份害怕，但害怕只能放在心裡面，希望政府即刻改革台鐵。

針對立委提出台鐵公司化、民營等議題，黃隆華則稱，「坦白講台鐵所有員工都希望改革，但不是口號，所有配套措施要做好」，台鐵問題很多，員工都看在眼裡，給員工一個好的工作環境、有保障的待遇、更好經濟來源、更好的環境來維繫家庭，「我們都希望改革，我們不怕啊」就看政府怎麼做，且所有員工、社會大眾、媒體都會同時監督政府。