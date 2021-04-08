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太魯閣號出軌今頭七！列車經事故地「9：28準時長鳴」悼念

記者陳羿妏、張君豪、黃宥寧、唐詠絮／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日出軌意外，釀成重大死傷慘劇，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。司機袁淳修、助理司機員江沛峰雙雙殉職，今（8日）是頭七，全體司機員胸前繫上黃絲帶，台鐵全線火車於上午9時28分鳴笛5秒表達哀悼；而稍早列車行經事故地點「崇德=和仁間」時，更是準時長鳴1聲，現場氣氛哀戚。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華昨在臉書貼出哀悼文，「向英勇的司機員致敬，兄弟情！兄弟義，我們不捨您們的英勇犧牲，我們敬佩你們敬業精神，淳修、沛峰，4月8日是您們的頭七日，我們全體司機員胸前繫上黃絲帶來悼念您們，並在事故事間09：28分，請執勤乘務員鳴笛30秒（後統一為5秒）做為悼念儀式，淳修、沛峰，謝謝您們！」經台鐵調度統計，今（8日）上午9時28分前後於線上運轉車次共有120列，一同鳴笛致哀、感念。

▲長鳴笛致哀。（圖／記者張君豪攝）

▲列車準時長鳴笛致哀。（圖／記者張君豪攝）

稍早列車於上午9時28分準時行經事故地點「崇德=和仁間」長鳴1聲，現場氣氛哀戚，隨後也有下班司機員經過事發現場，亦透過列車鳴笛致哀。

▲▼下班司機員行經事故地點也鳴笛致哀。（圖／記者張君豪攝）

▲下班司機員行經事故地點也鳴笛致哀。（圖／記者張君豪攝）

另外，員林站長林憲堂稍早受訪提到，「因為今天4月8日是我們司機員的頭七，為了要悼念他們，全縣列車都會在9點28分鳴笛，自已同仁發生事故，心裡很沉重」。

▼員林站長林憲堂受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼ 員林站長林憲堂 。（圖／記者唐詠絮攝）


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